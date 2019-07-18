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影／火球K掉普伊格後振臂　小熊教頭樂見達比修有自信

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記者劉峻誠／綜合報導

日籍投手達比修有2018年加入小熊，過去14次在主場先發都無法拿下勝投，18日（台灣時間）以6局無失分好投，率領小熊5比2擊敗紅人，終於拿到期盼許久的主場首勝，他說：「真是太好了，我等這一勝很久了」，談到這顆主場首勝球，達比修有想送給老婆，但他也打趣的說：「他可能不會想要這個吧。」

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達比修有過去2012年加入遊騎兵，除了2015年因動了韌帶移植手術外，其餘5個球季在遊騎兵、道奇都繳出很好的成績。2018年與小熊簽下6年，最高可達1億5000萬美金(約台幣46億5000萬)的合約。

但去年達比修有只投了8場就受傷，整季只拿下1勝，今年前19場先發更是只拿下2勝，2年來從未在主場球迷面前拿下勝投。生涯前14場在主場先發，吞下0勝6敗，防禦率5.42的難堪成績。

這場比賽達比修有先發6局，只被敲出2支安打，送出7次三振，沒有四壞球保送，有2顆觸身球，拿下本季第3勝（4敗），防禦率從賽前的4.72降至4.46。此戰達比修有前4局只因觸身球，讓1名打者上壘，其中3個半局投出3上3下。

▲達比修有三振普伊格振臂 。（圖／截自Pitcher List推特）

▲達比修有三振普伊格振臂 。（圖／截自Pitcher List推特）

除了達比修有好表現，小熊打線也有發揮，首局布萊恩（Kris Bryant）敲出陽春砲，幫助小熊先馳得點，2局羅素（Addison Russell）也開砲，讓達比修有投完6局，在2比0優勢下退場。

小熊總教練梅登（Joe Maddon）「達比修有正朝著正確的方向前進」也相當樂意看到達比修有最後用97.8英里速球三振掉前隊友普伊格（Yasiel Puig）時的振奮舉動，隊友們也說：「他看起來更有信心了。」

關鍵字： 大聯盟達比修有小熊
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