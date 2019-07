影／天使投手幫隊友報仇？頭部觸身球遭禁賽3場

記者劉峻誠/綜合報導

太空人外野手馬瑞斯尼克(Jake Marisnick)日前在跑壘時衝撞天使隊捕手拉克羅伊(Jonathan Lucroy),恐怖的本壘衝撞導致拉克羅伊腦震盪以及鼻子骨折,昨(台灣時間17日)兩隊再度交手,馬瑞斯尼克擔任太空人先發第9棒,沒想到遭到天使投手拉米瑞茲(Noe Ramirez)靠近頭部的觸身球打中,18日大聯盟針對這個觸身球,要拉米瑞茲及天使總教練禁賽。

在8日的比賽上,太空人與天使8局下10比10平手,馬瑞斯尼克代跑上到三壘,利用右外野高飛犧牲打衝回本壘,拉克羅伊在靠近本壘的三壘線上接球,馬瑞斯尼克衝回本壘,直接撞上拉克羅伊,球彈飛出來,馬瑞斯尼克摔倒地上,再轉身用手觸摸本壘,不過馬瑞斯尼克因違反本壘衝撞規則的「波西條款」出局,拉克羅伊則被送醫檢查。

▲天使隊捕手拉克羅伊與太空人跑者馬瑞斯尼克在本壘發生嚴重衝撞。(圖/達志影像/美聯社)



拉克羅伊被撞到頭部正面,躺在本壘板前面,無法動彈,防護員及教練馬上進場觀看,拉克羅伊起身之後再躺下,鼻子流出血來,最後站起來坐上車子離開,直接送醫院檢查,有腦震盪及鼻子骨折的狀況。

