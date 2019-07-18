影／天使投手幫隊友報仇？頭部觸身球遭禁賽3場

Noe Ramirez enforcing The Code on Jake Marisnick #Analysis #Astros #Angels pic.twitter.com/otjHhZbyyd — Francis in Glendale (@TFPWillEat) 2019年7月17日

記者劉峻誠／綜合報導

太空人外野手馬瑞斯尼克(Jake Marisnick)日前在跑壘時衝撞天使隊捕手拉克羅伊（Jonathan Lucroy），恐怖的本壘衝撞導致拉克羅伊腦震盪以及鼻子骨折，昨（台灣時間17日）兩隊再度交手，馬瑞斯尼克擔任太空人先發第9棒，沒想到遭到天使投手拉米瑞茲（Noe Ramirez）靠近頭部的觸身球打中，18日大聯盟針對這個觸身球，要拉米瑞茲及天使總教練禁賽。

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在8日的比賽上，太空人與天使8局下10比10平手，馬瑞斯尼克代跑上到三壘，利用右外野高飛犧牲打衝回本壘，拉克羅伊在靠近本壘的三壘線上接球，馬瑞斯尼克衝回本壘，直接撞上拉克羅伊，球彈飛出來，馬瑞斯尼克摔倒地上，再轉身用手觸摸本壘，不過馬瑞斯尼克因違反本壘衝撞規則的「波西條款」出局，拉克羅伊則被送醫檢查。

▲天使隊捕手拉克羅伊與太空人跑者馬瑞斯尼克在本壘發生嚴重衝撞。（圖／達志影像／美聯社）



拉克羅伊被撞到頭部正面，躺在本壘板前面，無法動彈，防護員及教練馬上進場觀看，拉克羅伊起身之後再躺下，鼻子流出血來，最後站起來坐上車子離開，直接送醫院檢查，有腦震盪及鼻子骨折的狀況。

Geez Jonathan Lucroy got lit up. Runner called out at the plate, Lucroy taken off on a cart.#LA #angels #laangels pic.twitter.com/ckKu4NrN41 — Markus Ingram (@MTIngram) 2019年7月7日

馬瑞斯尼克日前因衝撞天使捕手遭禁賽，17日再度面對天使，6局上天使投手拉米瑞茲連續投了2顆外角球，1好1壞之下，投出89.6英里（約144公里）快速球，直接往馬瑞斯尼克的頭部招呼，最後打在馬瑞斯尼克的左肩上。

▲ 天使投捕搭檔拉米瑞茲、拉克羅伊 。（圖／達志影像／美聯社）



雖然當下拉米瑞茲只是被警告，並沒有被驅逐出場，還拿下該場比賽勝投，但隔天裁罰出來，拉米瑞茲遭到禁賽3場，天使總教練奧斯瑪斯（Brad Ausmus）也被禁賽1場。