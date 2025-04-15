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21勝鵜鶘開除副總裁！他送走戴維斯、選威廉森缺席率卻高達55%

記者游郁香／綜合報導

本季以21勝、西區倒數第2作收的紐奧良鵜鶘，台灣時間14日深夜宣布開除籃球營運執行副總裁葛瑞芬（David Griffin），他在任內累積209勝263敗，自2019年起為鵜鶘操盤的6個賽季，僅兩次闖進季後賽，且他2019年選進的「怪物狀元」威廉森（Zion Williamson）生涯至今僅出賽可能場次的45%。

葛瑞芬上任首年便啟動重建，將球隊當家球星戴維斯（Anthony Davis）交易至洛杉磯湖人，換來「球哥」博爾（Lonzo Ball）、英格雷（Brandon Ingram）、哈特（Josh Hart）及3枚首輪籤，包括2019年第4順位選秀權。同年，鵜鶘抽中狀元籤，選進外界高度期待的威廉森。

▲▼鵜鶘開除副總裁葛瑞芬。（圖／達志影像／美聯社）

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▲鵜鶘副總裁葛瑞芬任內選進威廉森，這位怪物狀元生涯缺席率卻高達55%。（圖／達志影像／美聯社）

然而威廉森進入NBA後，始終無法保持健康，他的「體重」更屢次成為外界焦點，他生涯至今僅出賽可能場次的45%，且在鵜鶘兩次打進季後賽的2022與2024年皆因傷無法上場，至今仍未踏上季後賽舞台。重建遲遲未見成效，成為葛瑞芬遭解職的關鍵因素。

2024-25賽季，鵜鶘僅拿下21勝61敗，聯盟倒數第4，只優於爵士、巫師與黃蜂。他們從開季就諸事不順，新加盟的明星後衛莫瑞（Dejounte Murray）開幕戰遭逢左手骨折，整季傷兵不斷，嚴重影響戰績。

本季鵜鶘從未有過莫瑞、威廉森與英格雷3人同場的時刻，英格雷更於今年2月被交易至多倫多暴龍。隊內多名主力，包括墨菲三世（Trey Murphy III）、瓊斯（Herbert Jones）與艾瓦拉多（Jose Alvarado）皆因傷長期缺陣，老將麥卡倫（CJ McCollum）、威廉森也都在季末「提前關機」。

▲▼鵜鶘開除副總裁葛瑞芬。（圖／達志影像／美聯社）

▲鵜鶘重建未見成效，宣布開除副總裁葛瑞芬。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA鵜鶘葛瑞芬

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