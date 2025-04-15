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WBC美國隊第一人選！賈吉接任隊長霸氣喊話：楚奧特一起來

▲「法官」賈吉（Aaron Judge）將接下2026年世界棒球經典賽美國代表隊隊長一職。（圖／截自WBC官方粉絲團）

▲「法官」賈吉（Aaron Judge）將接下2026年世界棒球經典賽美國代表隊隊長一職。（圖／截自WBC官方粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）將接下2026年世界棒球經典賽美國代表隊隊長一職，由美國隊總教練德羅薩（Mark DeRosa）在《MLB Network》節目中親自宣布，成為首位確定參賽的美國球員，這也將是賈吉的WBC初體驗。

賈吉表示：「能代表國家出賽是一件非常特別的事情。我想到那些為國犧牲奉獻的人，是他們讓我們有機會打這場球，這是一種很謙卑的體驗。」他也坦言雖然2023年因自由球員身分與62轟賽季選擇專注於洋基隊事務，錯過WBC，但他一直期待有機會能參加。

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德羅薩透露，賈吉早已透過投手教練派提特（Andy Pettitte）及洋基組織高層傳達參賽意願，他也毫不猶豫將賈吉納入規劃：「我接任總教練時，第一個想到的人就是99號，我想讓他成為隊長。他值得這個位置。」

賈吉也談到，雖然他不會主動招募其他球員，但他希望上屆隊長楚奧特（Mike Trout）能再次參戰，「他最好要來和我一起守外野。」德羅薩也透露，已致電通知楚奧特交棒決定，楚奧特則表示：「他（賈吉）絕對適合。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）也大力支持：「賈吉完全符合美國隊隊長形象，他是棒球界最具代表性的人物之一，大家都尊敬他。」

美國隊將於休士頓參加2026年WBC預賽，與其他勁旅同組，最終四強與決賽預計在邁阿密舉行。賈吉對於這場國際賽充滿期待：「我們這些球員平時互相競爭，如今團結起來，這將是一段特別的旅程。我相信這支球隊會以奪冠為目標。」

關鍵字： 棒球賽事洋基隊長國家队

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