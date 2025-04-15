專家預測WBC美國隊豪華陣容　美網嗨喊：已經是冠軍了、打敗日本

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）紐約洋基球星賈吉（Aaron Judge）確定將出任2026年世界棒球經典賽（WBC）美國代表隊隊長，此消息由總教練德羅薩（Mark DeRosa）於15日（台灣時間）在《MLB Network》節目中正式宣布。隨著球隊領袖出爐，美國媒體也隨即展開先發陣容預測，陣容豪華程度令球迷驚呼「已經是冠軍了」。

Podcast節目《WBC Central》主持人斯普拉德林（Shawn Spradling）率先預測出一套星光熠熠的先發打線，他安排皇家隊游擊手威特Jr.（Bobby Witt Jr.）擔任第一棒、守游擊；道奇球星貝茲（Mookie Betts）則改守二壘，排在第二棒；賈吉鎮守右外野並打第三棒。

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第四棒則由小熊重砲塔克（Kyle Tucker）擔綱，第五棒起依序是上屆美國隊長、天使隊球星楚奧特（Mike Trout）、費城人哈波（Bryce Harper），以及金鶯年輕好手韓德森（Gunnar Henderson）。

投手戰力方面，斯普拉德林點名了5位潛在主力，包括海盜超級新人史金恩茲（Paul Skenes）與老虎左投史庫柏爾（Tarik Skubal）等人。整體名單一出，網友們紛紛激動留言：「沒錯，已經是冠軍了」、「中外野應該給梅里爾（Jackson Merrill）」、「我們一定要打敗日本，全員上吧」，展現對2023年輸給日本的強烈復仇決心。