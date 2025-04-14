曾豪駒接掌WBC國家隊兵符明年1月集訓　初步備戰規劃曝光

▲曾豪駒(左)。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

曾豪駒率領中華隊拿下世界12強賽冠軍，今年經典賽資格賽再獲得會內賽資格，棒球界期待他續任明年WBC經典賽中華隊總教練，母球團樂天桃猿已同意放行，聯盟表達誠摯感謝之意！

聯盟表示，曾豪駒總教練帶領國家隊拿下世界12強金牌，並且於經典賽資格賽取得晉級明年會內賽的門票，協助我國擴大國家隊球員人才庫，並與教練團、情蒐團隊、後勤團隊建立高度默契與運作模式，因此特別邀請其擔任2026年世界棒球經典賽國家隊總教練一職，也感謝樂天球團全力支持與協助。

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聯盟強調，國家隊是一個分工明確的團隊，國家隊前期的情蒐計畫、球員觀察等後勤工作，聯盟已開始籌組相關團隊執行前期任務，邀請多位教練、球員加入團隊，配合情蒐小組協助球員觀察與數據討論，並與總教練保持聯繫討論，相關名單待確認後也會一併公布。

聯盟表示，目前預計4月底就會啟動國家隊後勤相關運作，包含前期的球員觀察與數據掌握等。5月起就會開始召開國家隊資訊的匯報，每月召開至國家隊集訓名單出爐。

2026年世界棒球經典賽將於明年3月開打，曾總教練也提出提早展開集訓的需求，希望比以往國家隊更早集訓，以便讓入選集訓名單的球員提早進入備戰狀態，目前集訓時間暫定在明年一月中旬就啟動。

而按照以往的時程，球員最終名單預計在2月初完成繳交與公布，球員也會持續隨國家隊集訓到2月底，備戰3月5日開打的2026年世界棒球經典賽。

2026年世界棒球經典賽共有20支隊伍參賽，16隊直接晉級，另有4隊經資格賽脫穎而出，分別為哥倫比亞、巴西、中華隊與尼加拉瓜。賽事維持與2023年相同的分組方式，分為四組，每組五隊，中華隊將與日本、韓國、澳洲、捷克同列C組。

各組前兩名將晉級八強賽，八強將於3月13日至14日分別在休士頓與邁阿密舉行；若美國晉級，將在3月13日（週五）出戰，若日本晉級則於3月14日上場。準決賽與決賽預計從3月15日起在邁阿密進行，屆時有望看到包括大谷翔平在內的日本大聯盟球星與中華隊正面交鋒。