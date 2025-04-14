NBA附加賽16日開打！勇士碰灰熊　季後賽首日賽程出爐

▲勇士在例行賽最終戰落敗，附加賽將對決灰熊。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

NBA今（14）日凌晨進行例行賽關門戰，「亂成一鍋粥」的西區排名終於底定，勇士延長賽不敵快艇，落到分區第7，將在16日的附加賽與灰熊狹路相逢。NBA隨後也公布了季後賽首日的完整賽程，台灣時間20日凌晨1點正式開打，首戰由東區第4種子溜馬在主場迎戰第5種子公鹿。

西區附加賽情勢

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▲NBA附加賽賽程。（圖／AI製表）

歷來在附加賽0勝3敗的勇士，16日將與3月底開除教頭詹金斯（Taylor Jenkins）後，僅繳出4勝5敗的灰熊交手，勝者就能以西區第7種子之姿晉級季後賽。灣區軍團本季對灰熊握有3勝1敗優勢，但他們曾在2021年的附加賽「生死戰」遭曼菲斯淘汰。

▲勇士過往在附加賽還未贏過。（圖／達志影像／美聯社）

國王則是連續第2年進入附加賽，資深長人「大V」瓦倫修納斯（Jonas Valanciunas）締造連5年參與附加賽紀錄，他們的對手是季中送走當家一哥唐西奇（Luka Dončić），深受傷病困擾的獨行俠。達拉斯雖勉強搶進西區前10，但本季對國王苦吞3連敗。

東區附加賽情勢

▲NBA附加賽賽程。（圖／AI製表）

魔術本季最後12戰豪取9勝，衝上東區第7，16日將在主場迎戰已連4年打入附加賽的老鷹，雙方本季對戰，魔術取得2勝1敗領先。

▲魔術超新星班凱羅。（圖／達志影像／美聯社）

公牛則連3季名列東區第9，將對上熱火。本季雙方交手3場，芝加哥全數勝出、取得橫掃佳績，他們在首場附加賽還保有主場優勢。

▲4月20日NBA季後賽首輪賽程。（圖／AI製表）

西區季後賽首輪對戰組合

雷霆本季狂拿67勝、寫下隊史新高紀錄，與第2種子火箭共同靜待附加賽結果。金塊在最後15場例行賽僅拿7勝，但靠著最後一日的勝利鎖定西區第4種子，成功守住主場優勢。

丹佛首輪將對決快艇，兩隊主將的健康成為焦點，快艇一哥雷納德（Kawhi Leonard）季末復甦，近15戰出賽13場，今日關門戰更鏖戰47分鐘，猛砍33分；金塊主控莫瑞（Jamal Murray）則受腿後肌傷勢困擾，成了大隱憂。

▲湖人季後賽首輪將碰上灰狼雙塔。（圖／達志影像／美聯社）

湖人將面對擁有高大內線組合的灰狼，明尼蘇達「雙塔」戈貝爾（Rudy Gobert）與里德（Naz Reid）將迎來嚴峻考驗，尤其面對去年讓他們在西區決賽崩盤的唐西奇式擋拆能否挺住，將是這個系列賽的關鍵。

▲4月21日NBA季後賽首輪賽程。（圖／AI製表）

東區季後賽首輪對戰組合

騎士與塞爾提克尚需等待附加賽結果，但兩組已確定的東區對戰組合已是話題性十足。尼克將與本季勝場數翻3倍的活塞交手，紐約本季對汽車城僅拿下1勝3敗，對戰勝率不佳，且本季面對勝率5成以上球隊的戰績只有15勝23敗，勢必得拿出強硬姿態證明自己。

▲溜馬、公鹿連2年在季後賽首輪交手。（圖／達志影像／美聯社）

至於溜馬連2年在首輪碰到公鹿，兩隊本季交手戰績為溜馬1勝3敗。去年打進東區決賽的印第安那，今年得再次跨過字母哥、里拉德（Damian Lillard）領軍的密爾瓦基，才能延續晉級之路。