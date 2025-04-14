運動雲

>

NBA史上首人！快40歲保羅第20季全勤先發　本人都覺得瘋狂

記者游郁香／綜合報導

下個月將滿40歲的「控球之神」保羅（Chris Paul）今（14）日寫下歷史新頁，成為NBA史上首位在生涯第20季完成82場先發的球員，突破爵士傳奇後衛史塔克頓（John Stockton）保持的紀錄，對方曾在生涯第19季完成「全勤」先發，對此CP3本人都直呼，「真的太瘋狂了！」

保羅本季轉戰聖安東尼奧，聯手「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama），稱職扮演陣中小將的導師，且他保持極佳的健康狀態，在例行賽最終戰依舊先發上陣，打了34分鐘貢獻15分、7籃板和6助攻，率隊以125比118擊敗暴龍，他本季不僅全勤出賽，且場場先發，他前一次打滿82場得追溯到2014-15賽季。

保羅是僅有3位能在滿39歲之下，仍在例行賽「全勤」的球員之一，其他兩位分別為爵士傳奇史塔克頓和「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼馬刺控球之神保羅。（圖／達志影像／美聯社）

▲保羅生涯第20季仍打滿82場且全數先發，寫下NBA歷史紀錄。（圖／達志影像／美聯社，下同）

本季全聯盟僅有6位打滿82場且全數先發的球員，除了保羅之外，其他5位分別是「大橋」布里吉斯（Mikal Bridges）、灰狼麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）、火箭格林（Jalen Green）、騎士艾倫（Jarrett Allen）以及保羅的馬刺隊友巴恩斯（Harrison Barnes）。

保羅、巴恩斯與尚帕尼（Julian Champagnie）3人本季皆出賽82場，馬刺成為自2017-18賽季的灰狼以來，首支擁有3位全勤球員的隊伍。巴恩斯正處於連續第304場出賽紀錄中，他與保羅同時也是自2006-07賽季的包溫（Bruce Bowen）後，首對打滿82場並全部先發的馬刺球員。

「這真的太瘋狂了，」保羅受訪時表示，「我和我太太聊過，當你身在其中的時候不太會去注意，只會想『這是第30場、第40幾場……』直到打完第82場。」

▲▼馬刺控球之神保羅。（圖／達志影像／美聯社）

「這是我生涯第2次打滿82場，」保羅說，「這麼多年打下來，我知道這件事有多難，所以我非常尊敬巴恩斯，他已經連續3年做到了，還有布里吉斯，我以前的隊友，他從不缺席。」

布里吉斯今日完成連續第556場例行賽出賽，他從大學以來就未缺席任何1戰，累計連續出賽711場（含NCAA與NBA季後賽），堪稱當代最強鐵人。儘管尼克關門戰讓多位主將輪休，總教練席波杜（Tom Thibodeau）仍讓他上場6秒以延續紀錄。

關鍵字： NBA馬刺保羅

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／海盜鄭宗哲凌晨生涯第2度先發　挑戰大聯盟首安

快訊／海盜鄭宗哲凌晨生涯第2度先發　挑戰大聯盟首安

柯瑞帶傷轟36分仍輸快艇！　勇士OT飲恨落入NBA附加賽

柯瑞帶傷轟36分仍輸快艇！　勇士OT飲恨落入NBA附加賽

詹皇之子首度在NBA先發　瑞迪克給布朗尼A+：未來能進入輪替

詹皇之子首度在NBA先發　瑞迪克給布朗尼A+：未來能進入輪替

勇士大物庫明加關鍵戰竟遭棄用！主帥曝原因：不確定會不會用他

勇士大物庫明加關鍵戰竟遭棄用！主帥曝原因：不確定會不會用他

超可惜！湖人詹皇延續20年NBA神紀錄　本季確定中斷

超可惜！湖人詹皇延續20年NBA神紀錄　本季確定中斷

曾豪駒提議WBC國家隊明年1月集訓　聯盟曝光初步備戰規劃

曾豪駒提議WBC國家隊明年1月集訓　聯盟曝光初步備戰規劃

NBA附加賽16日開打！勇士碰灰熊　季後賽首日賽程出爐

NBA附加賽16日開打！勇士碰灰熊　季後賽首日賽程出爐

PLG職籃史上最慘！　高雄鋼鐵人整季「2勝22敗」作收

PLG職籃史上最慘！　高雄鋼鐵人整季「2勝22敗」作收

鄭宗哲遭161公里火球壓制！首安再等等　海盜0比4落敗遭橫掃

鄭宗哲遭161公里火球壓制！首安再等等　海盜0比4落敗遭橫掃

勇士歷來附加賽0勝3敗　巴特勒賽後跛腳：喝咖啡就會好

勇士歷來附加賽0勝3敗　巴特勒賽後跛腳：喝咖啡就會好

【一條阿金！】狗狗躺方向盤上吹冷氣　滿臉享受超級萌XD

熱門新聞

快訊／海盜鄭宗哲凌晨生涯第2度先發　挑戰大聯盟首安

柯瑞帶傷轟36分仍輸快艇！　勇士OT飲恨落入NBA附加賽

詹皇之子首度在NBA先發　瑞迪克給布朗尼A+：未來能進入輪替

勇士大物庫明加關鍵戰竟遭棄用！主帥曝原因：不確定會不會用他

超可惜！湖人詹皇延續20年NBA神紀錄　本季確定中斷

曾豪駒提議WBC國家隊明年1月集訓　聯盟曝光初步備戰規劃

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄭宗哲生涯第2度先發　挑戰大聯盟首戰

2柯瑞帶傷轟36分仍輸！勇士落入附加賽

3瑞迪克給布朗尼A+：未來能進入輪替

4勇士大物庫明加關鍵戰竟遭棄用！

5詹皇最終戰休兵　20年神紀錄中斷

最新新聞

1NBA史上首人！保羅第20季全勤先發

2利物浦2比1絕殺西漢姆幾近奪冠

3簡彤娟退加國一姐、黃怡樺19分鐘過關

4蔡若亞敲勝利打點偶像鄭宗哲

5高承睿世界盃首戰橫掃紐西蘭好手

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【被新生兒背叛】嫩嬰頻點頭告狀 聽外婆要教訓親媽超開心

【看得到吃不到】貪吃貓狂揍飯碗感應蓋　餓到直接暴怒XD

歐陽妮妮擠完母奶　「倒進咖啡喝掉」

【超準時貓咪鬧鐘】連假每天準時7點叫醒奴才自己再躺回去睡

當你什麼都不想做時 來聽崔珉豪精神喊話
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366