NBA史上首人！快40歲保羅第20季全勤先發　本人都覺得瘋狂

UNDERRATED LONGEVITY: 39 year old Chris Paul just registered his 82nd game played in 2024-25, making him the first player in NBA history to play all 82 games in year 20 or later.



Legendary career! ???? pic.twitter.com/7IHinpXTYM — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) April 13, 2025

記者游郁香／綜合報導

下個月將滿40歲的「控球之神」保羅（Chris Paul）今（14）日寫下歷史新頁，成為NBA史上首位在生涯第20季完成82場先發的球員，突破爵士傳奇後衛史塔克頓（John Stockton）保持的紀錄，對方曾在生涯第19季完成「全勤」先發，對此CP3本人都直呼，「真的太瘋狂了！」

保羅本季轉戰聖安東尼奧，聯手「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama），稱職扮演陣中小將的導師，且他保持極佳的健康狀態，在例行賽最終戰依舊先發上陣，打了34分鐘貢獻15分、7籃板和6助攻，率隊以125比118擊敗暴龍，他本季不僅全勤出賽，且場場先發，他前一次打滿82場得追溯到2014-15賽季。

保羅是僅有3位能在滿39歲之下，仍在例行賽「全勤」的球員之一，其他兩位分別為爵士傳奇史塔克頓和「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）。

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▲保羅生涯第20季仍打滿82場且全數先發，寫下NBA歷史紀錄。（圖／達志影像／美聯社，下同）

本季全聯盟僅有6位打滿82場且全數先發的球員，除了保羅之外，其他5位分別是「大橋」布里吉斯（Mikal Bridges）、灰狼麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）、火箭格林（Jalen Green）、騎士艾倫（Jarrett Allen）以及保羅的馬刺隊友巴恩斯（Harrison Barnes）。

保羅、巴恩斯與尚帕尼（Julian Champagnie）3人本季皆出賽82場，馬刺成為自2017-18賽季的灰狼以來，首支擁有3位全勤球員的隊伍。巴恩斯正處於連續第304場出賽紀錄中，他與保羅同時也是自2006-07賽季的包溫（Bruce Bowen）後，首對打滿82場並全部先發的馬刺球員。

「這真的太瘋狂了，」保羅受訪時表示，「我和我太太聊過，當你身在其中的時候不太會去注意，只會想『這是第30場、第40幾場……』直到打完第82場。」

「這是我生涯第2次打滿82場，」保羅說，「這麼多年打下來，我知道這件事有多難，所以我非常尊敬巴恩斯，他已經連續3年做到了，還有布里吉斯，我以前的隊友，他從不缺席。」

布里吉斯今日完成連續第556場例行賽出賽，他從大學以來就未缺席任何1戰，累計連續出賽711場（含NCAA與NBA季後賽），堪稱當代最強鐵人。儘管尼克關門戰讓多位主將輪休，總教練席波杜（Tom Thibodeau）仍讓他上場6秒以延續紀錄。