太陽連3年換帥！啟動杜蘭特交易談判　與畢爾討論未來

▲杜蘭特將成今夏太陽交易主軸，動向備受矚目。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

在錯失附加賽資格後，鳳凰城太陽15日凌晨宣布開除總教練巴登霍澤（Mike Budenholzer），這是伊許比亞（Mat Ishbia）2023年入主太陽後，連續3個休賽季換帥。根據《ESPN》的消息，太陽準備圍繞布克（Devin Booker）重建，啟動杜蘭特（Kevin Durant）交易談判，並與畢爾（Bradley Beal）討論未來。

太陽擁有NBA史上最高薪陣容，本季卻以36勝46敗作收，成為最令人失望的球隊之一。消息人士指出，儘管巴登霍澤具備2021年奪冠資歷與完整戰術系統，但球員未對其產生信任與回應，且他與布克等多位主力球員難以共存，最終導致球團做出換帥決定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

巴登霍澤去年夏天以5年5000萬美元高薪接掌兵符，太陽開季打出8勝1敗佳績，卻成為NBA史上第3支開季表現如此強勢，最終卻無緣季後賽的球隊。根據《ESPN》統計，太陽在3月到4月吞下8連敗且分差都是雙位數，創下隊史最慘紀錄。

▲巴登霍澤執教僅一季遭解僱，太陽連3年換帥。（圖／達志影像／美聯社）

太陽本季防守效率排名聯盟倒數第3，全明星賽後更下滑至倒數第2，與上季在佛蓋爾（Frank Vogel）領軍下排名第13相較明顯退步。球隊3巨頭布克、杜蘭特與畢爾（Bradley Beal）合體時戰績為19勝18敗，遠遜於前一季的26勝15敗，顯示陣容整合與化學反應失效。

據報導，太陽已準備圍繞布克重建，今夏將啟動一連串重整行動，包括與杜蘭特的經紀人、Boardroom執行長克萊曼（Rich Kleiman）商討動向。杜蘭特吸引多隊高度興趣，他曾在今年2月交易截止日前接近重返勇士，但被他本人喊卡，下季將是他合約最後1年。

▲太陽將與畢爾討論未來。（圖／達志影像／美聯社）

畢爾則還有2年總價值1.11億美元的合約在身，他擁有交易否決權，太陽也將與他討論未來規劃。

巴登霍澤的離隊被視為太陽休賽季重建的第一步。隨著換帥、交易傳聞與核心陣容變動，全聯盟都在關注這支豪門球隊是否能在混亂中重獲新生。