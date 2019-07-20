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中職直播／廖乙忠拚生涯首勝　施子謙留意兄弟長程砲火

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▲▼中信兄弟,廖乙忠。（圖／記者季相儒攝）

▲中信兄弟廖乙忠。（圖／記者季相儒攝）

記者劉峻誠／綜合報導

近況不錯的中信兄弟20日在洲際主場迎戰統一獅，派出廖乙忠對戰施子謙，廖乙忠力拚生涯首勝，施子謙對戰兄弟5場，被敲8轟，必須留意兄弟的長打火力。

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中信兄弟雖然下半季以4連敗開局，但之後的7場比賽拿下5勝，目前在下半季排名第2，不過也只領先第3的桃猿、統一0.5場。

廖乙忠今年在二軍繳出優異成績，12場出賽、11場先發，拿下8勝2敗，奪下56次三振，防禦率1.48，目前還是二軍投手三冠王。本季一軍先發3場，沒有優質先發，吞下2敗，沒有勝投，防禦率6.06，不過沒有與統一交手紀錄。

施子謙今年開季表現不佳3、4月出賽5場，吞下2敗，防禦率高達8.26，好不容易在5月穩定下來，單月拿下3勝1敗，防禦率1.08的成績，6月又3戰全敗，防禦率高達11.12，下半季首戰對上兄弟，主投6.2局，僅被敲4安打，丟1分，拿下睽違已久的勝投。今年13場先發，其中6場優質先發，拿下4勝6敗，防禦率5.55。

▲▼0426 中華職棒統一獅對桃猿-施子謙。（圖／記者黃克翔攝）

▲施子謙。（圖／記者黃克翔攝）

本季施子謙對上兄弟5場，拿下2勝1敗，對戰防禦率3.94。蘇緯達、陳子豪、張志豪、彭政閔、詹子賢、林智勝都曾從施子謙手中開轟，其中詹子賢、林智勝有2轟。

關鍵字： 中信兄弟中華職棒統一獅
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