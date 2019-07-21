中職直播／潘威倫第7度挑戰141勝　統一火力是關鍵

▲統一獅隊投手潘威倫。（圖／統一球團提供）



記者劉峻誠／綜合報導

統一獅21日作客洲際球場，挑戰中信兄弟，派出叩關台灣職棒史上最多勝2個月的潘威倫，對上洋投萊福力。潘威倫挑戰紀錄的路上，最需要的還是隊友的打擊幫忙，精彩中職賽事，請鎖定觀看《ETtoday新聞雲》直播。

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陳義信2聯盟合計141勝，潘威倫在5月26日拿下生涯第140勝之後，挑戰141勝6次未果，其中有3場優質先發、1場5.1局無失分的好投，但隊友火力無法支援，潘威倫勝投無法進帳。

統一本季團隊打擊三圍是0.252/0.324/0.386，都是4隊最差，對上兄弟10勝13敗1和，目前吞下3連敗，對戰打擊率也只有2成60。

今年潘威倫先發15場，有6場優質先發、1場完投，拿下5勝3敗，防禦率3.66。面對兄弟4場，拿下2勝1敗，對戰防禦率3.38。雖然對上兄弟有好表現，但潘威倫今年曾被張志豪敲全壘打，且被打擊率6成67，對戰王勝偉、黃鈞聲，被打擊率分別為5成、4成29。

▲中信兄弟萊福力。（圖／記者季相儒攝）



萊福力本季19場出賽，其中16場先發，有8場優質先發，拿下4勝8敗，防禦率3.55。面對統一7場，其中5場先發，拿下2勝0敗，對戰防禦率2.17，且沒有被統一敲過全壘打。