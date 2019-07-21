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中職／萊福力戰潘威倫　21日運彩看好兄弟勝統一

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▲▼中信兄弟,萊福力。（圖／記者季相儒攝）

▲中信兄弟萊福力。（圖／記者季相儒攝）

體育中心／綜合報導

統一獅21日作客洲際球場，挑戰中信兄弟，派出叩關台灣職棒史上最多勝2個月的潘威倫，對上洋投萊福力。21日運彩開盤，看好兄弟橫掃統一，拿下對戰4連勝。

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統一本季團隊打擊三圍是0.252/0.324/0.386，都是4隊最差，對上兄弟10勝13敗1和，目前吞下3連敗，對戰打擊率也只有2成60。

今年潘威倫先發15場，有6場優質先發、1場完投，拿下5勝3敗，防禦率3.66。面對兄弟4場，拿下2勝1敗，對戰防禦率3.38。雖然對上兄弟有好表現，但潘威倫今年曾被張志豪敲全壘打，且被打擊率6成67，對戰王勝偉、黃鈞聲，被打擊率分別為5成、4成29。

萊福力本季19場出賽，其中16場先發，有8場優質先發，拿下4勝8敗，防禦率3.55。面對統一7場，其中5場先發，拿下2勝0敗，對戰防禦率2.17，且沒有被統一敲過全壘打。

21日運彩開盤，共有讓分、不讓分、大小總分、單雙數4種玩法。讓分方面開出兄弟讓1.5分，賠率2.30，統一受讓1.5分，賠率1.40，大小總分開出9.5分，大分賠率1.55，小分賠率1.95，不讓分方面統一賠率1.85，兄弟不讓分賠率1.65，單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

關鍵字： 中信兄弟中華職棒統一獅運彩
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