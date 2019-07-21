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籃協反駁「農場說」　謝典霖：SBL仍是台灣最高層級聯賽

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▲2019瓊斯盃開幕，謝典霖。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲中華籃協理事長謝典霖。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／新北報導

中華籃協21日緊急召開記者會，反駁「SBL農場說」，理事長謝典霖表示，當初有這個想法，主要是建立在CBL中華職籃大聯盟成局之下。但在715表態大限之後CBL基本上破局，籃協將啟動因應措施，不過詳細情形要等到瓊斯盃過後召開的6隊領隊會議後才能定調。

在715富邦、璞園、裕隆表態不參加CBL之後，職業化等同宣告破局，甚至富邦傳出將加入ABL東南亞職籃聯盟，在這樣的情況下，籃協日前出現SBL轉型為農場的說法。21日瓊斯盃最後一天賽程，中華白對上菲律賓Mighty Sports中場休息時間，理事長謝典霖與秘書長李一中、副秘書長李雲翔召開緊急記者會，說明籃協未來的規劃。

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謝典霖先解釋，SBL農場說是建立在CBL確定開打的情況下，SBL轉型成「人才庫」，並且擴編至8到10隊，讓更多UBA大學畢業生擁有更多的機會，以利未來挑戰更高層級聯賽。

但在CBL幾乎無法上路的情況下，就沒有轉型農場的想法，籃協將啟動因應措施讓第17季SBL如期開打，將在瓊斯盃結束後約見6支球團以及體育署召開領隊會議，所有事項要在會後才會比較明確。

謝典霖強調，SBL的定位仍是國內最高層級賽事，若是擴編會維持球團一定的水準。先前有跟富邦、璞園、裕隆交換過意見，其中2隊有展現打第17季SBL的意願，至於CBL那邊的3隊台銀、台啤、金酒（以取消冠名贊助），也希望他們能夠回到SBL，而一旦加盟金這方面能夠取得各球團的共識，從8000萬下修後，就能實現擴編的理想。

關鍵字： CBLSBL職業化謝典霖李一中李雲翔
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