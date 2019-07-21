印尼公開賽／周天成激戰三局退安東森　奪超級1000賽生涯首冠

▲周天成。（圖／CFP，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級1000賽印尼公開賽21日進行各單項決賽。男單一哥周天成順利殺進決賽，對上丹麥安東森（Anders ANTONSEN）。最終周天成以2比1（21：18、24：26、21：15）花了91分鐘擊敗對手，收下印尼公開賽冠軍，本季第一冠到手。

世界排名重返第三的周天成首輪輕取泰國後，16強賽三局擊敗大陸林丹，收下對戰二連勝，8強賽再度碰上印尼喬納坦（Jonatan CHRISTIE），精彩逆轉勝，不但搶下四強門票、報了亞運金牌戰落敗之仇，更成為唯一晉級四強的種子選手後，則對上泰國華裔王高倫（中文名）（Kantaphon WANGCHAROEN）。

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周天成和王高倫激戰三局後，順利搶下決賽門票，這不但是周天成生涯首闖超級系列賽1000賽等級的決賽，也是中華男單第一人，並問鼎本賽季的第一座冠軍。周天成連三場打滿三局，要對上世界排名11的安東森，雙方交手4次周天成全勝，其中3場鏖戰三局。

本次交手第一局，一開始第二拍就讓安東森回飛，周天成掛網雙方1平，周天成扣殺、安東森小球掛網、出界，周天成5：1領先，周天成跳殺可惜下球來不及，安東森進攻出界，周天成連續近身回擊跳殺6分優勢，周天成斜線殺球9：2，周天成回擊不及，安東森出界，安東森挑戰失敗，周天成11：3。

安東森連趕2分，周天成挑後場，安東森直線進攻，周天成13：6，安東森勾對角連續出界，周天成回擊出界，周天成精彩近身防守可惜掛網，安東森連追3分，安東森挑戰失敗，周天成17：9，安東森回擊頻出界但直線殺球拉近分差，安東森連續化解3個局點，安東森出界，周天成穩住以21：18拿下首局。

第二局一開始周天成搶網先取分，安東森回擊連續掛網，周天成4：1，周天成回球壓線，安東森搶上網進攻但掛網，安東森又要求休息，周天成回球連續出界，安東森發球失誤，周天成回球不及被拉至8平，安東森連下4分反超，周天成8：11。

周天成跳撲搶分，可惜回擊掛網，周天成出界被拉開至9：13，安東森掛網，周天成網前近身球連拿4分追至13平，安東森又要休息，周天成搶網讓安東森回飛15：13反超，安東森又追16平反超，周天成進攻再追卻莫名被判犯規，雙方陷入纏鬥，周天成近身19：18反超又被反超。

安東森掛網失誤，雙方20平，但安東森再反超，周天成化解2個局點追至21平，安東森回擊出界，周天成出現冠軍點又被安東森化解，雙方22平安東森近身反超，但安東森發球失誤，雙方23平，周天成掛網但安東森也掛網24平，很可惜先被安東森搶下局點，周天成挑戰失敗，24：26遭扳平。

決勝局一開始安東森先搶分，周天成網前撲球、安東森出界，周天成近身回球3：1，周天成挑球落在界內，周天成挑後場安東森回擊不及，周天成挑戰失敗5：3，安森東回擊出界，周天成搶網進攻7：3，周天成撲地救球不及、出界被追至7平，周天成上網殺球9：7，周天成撲球11：9。

安東森網前跳撲，周天成挑後場13：10，但下球回應不及，安東森回擊出界，雙方比數仍緊咬，周天成進攻16：13，周天成把握安東森猶豫網前補拍17：13，安東森挑戰失敗，周天成回擊出界，周天成5分優勢但掛網，安東森又拖延時間但掛網，周天成出現冠軍點，安東森掛網，周天成21：15勇奪冠軍！

周天成去年拿下超級300賽德國公開賽、超級500賽新加坡公開賽、超級500賽韓國公開賽冠軍，亞運銀牌、以及印度公開賽、丹麥公開賽以及福州公開賽的亞軍，超級1000賽中國公開賽則是打進四強；今年則是在德國公開賽、新加坡公開賽以及澳洲公開賽闖進準決賽，並在亞錦賽拿下銅牌追平20年來中華隊男單的最佳成績。

周天成在今天擊敗安東森，勇奪印尼公開賽冠軍，再度為自己創下生涯高峰！