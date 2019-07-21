洋基交易史卓曼農場恐被掏空　藍鳥要求頂級大物

▲藍鳥王牌史卓曼交易傳聞不斷。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

藍鳥交易王牌史卓曼（Marcus Stroman）似乎是勢在必行，不過前提是必須獲得同等的回報。根據《The Athletic》記者歐布萊恩（David O’Brien）報導，藍鳥要求得到類似去年光芒交易王牌亞契（Chris Archer）時所獲得的包裹。

去年光芒兜售亞契，最終海盜在這場交易爭奪戰勝出，送出前大物外野手美杜斯（Austin Meadows）和投手葛蘭斯勞（Tyler Glasnow），以及投手潛力巴茲（Shane Baz），而這名投手潛力目前在光芒農場排名第8位。

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從海盜獲得的美杜斯和葛蘭斯勞都是光芒本季重要的戰將，美杜斯本季79場出賽，繳出.292/.364/.525打擊三圍，擊出15支全壘打和9次盜壘成功。葛蘭斯勞雖然5月中因右手臂傷勢暫時關機，但本季8場先發出賽，主投48.1局投出55次三振，繳出6勝1敗、防禦率1.86優異成績。

史卓曼交易熱度越來越高，日前先發出戰老虎，至少有8支球團球探到現場觀察，據傳是光芒、洋基、勇士、小熊、道奇、教士、紅人和紅襪隊，其中洋基已經兩度派人驗貨。而隨著731交易大限逼近，史卓曼接下來最多剩2場先發，各球團也把握機會親自觀察，盼儘速完成交易。

本季史卓曼20場先發出賽，主投117.2局丟出93次三振，拿下6勝10敗、防禦率3.06。儘管投球數據優異，但卻缺乏隊友火力支援，開季至今20場出賽當中，有多達14場僅得到隊友2分的火力支援。

▲光芒在亞契交易案中，獲得外野潛力美杜斯。（圖／達志影像／美聯社）