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俄羅斯公開賽／白馭珀三局大逆轉第一種子　奪今年巡迴賽首冠

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▲▼2018雅加達亞運,亞運羽球,亞運羽球女團,白馭珀,中華隊vs巴基斯坦（圖／記者季相儒攝）

▲白馭珀拿下俄羅斯公開賽冠軍。（圖／資料照／記者季相儒攝）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級100賽俄羅斯公開賽21日進行各單項決賽。其中在女單賽事中，我國好手白馭珀以三局2比1（9：21、21：19、21：19）逆轉擊敗蘇格蘭好手吉爾莫（Kirsty GILMOUR），奪下女單冠軍，這也是白馭珀今年巡迴賽的首座冠軍。

白馭珀原本專職女單項目，目前世界排名55，今年開始轉以和吳玓蓉搭配女雙為主，也一同出賽五月的蘇迪曼盃，由於右膝蓋傷勢，盡量不要兩項間項出賽，這次參與俄羅斯公開賽則被列為大會第七種子出賽，首輪三局擊退印尼科爾倫尼莎（Choirunnisa CHOIRUNNISA）。

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白馭珀16強賽三局逆轉印度古馬迪（Vrushali GUMMADI）後，8強直落二擊退保加利亞的米特索娃（Mariya MITSOVA），20日4強賽則對上排名僅差一名的賈奎特，雙方再度上演三局大戰，白馭珀以逆轉搶下晉級決賽門票。

白馭珀對上大會第一種子的吉爾莫，吉爾莫目前世界排名33，雙方交手6次各握有3勝，白馭珀近期取得2連勝，但上次交手已經是在2016年，本次交手第一局白馭珀遭對手連下6分後，以9：21讓出，第二局白馭珀一度以8分領先，吉爾莫一度追至一分差，不過白馭珀仍以21：19扳平。

到了決勝局，白馭珀7：13落後，不過連續追分纏鬥至4次平手，雙方戰至18平後，白馭珀連拿2分，吉爾莫雖然化解一個賽末點，不過白馭珀仍以21：19搶下冠軍。白馭珀去年和今年女單和女雙都還沒有在巡迴賽有成績，因此俄羅斯公開賽冠軍進帳，也是他今年首冠。

關鍵字： 俄羅斯公開賽白馭珀
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