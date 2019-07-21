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鑽石賽倫敦站／小池祐貴100M飆9秒98　日本第三人進10秒內

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▲▼ 小池祐貴在鑽石賽倫敦站100公尺9秒98 。（圖／翻攝自小池祐貴IG）

▲小池祐貴在鑽石賽倫敦站100公尺跑出9秒98 。（圖／翻攝自小池祐貴IG）

記者謝孟儒／綜合報導

在去年亞運200公尺決賽和楊俊瀚相差千分之二秒奪金的日本好手小池祐貴，20日在鑽石聯賽倫敦站100公尺決賽中，跑出9秒98，打破自己的個人最佳成績。不過小池祐貴並不覺得興奮，因為自己只拿下第四名，認為距離自己的目標還不夠。

多田修平、山縣亮太、小池祐貴、桐生祥秀都是日本短跑好手，世界挑戰賽大阪站400接力更跑出38秒00的成績，幾乎前進世錦賽，也是當時的本季世界最快成績。其中桐生祥秀在2017年100公尺締造的9秒98也是第一位打破日本紀錄的選手。

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桐生祥秀的紀錄在6月被「日本博爾特」薩尼布朗(Abdul Hakim Sani Brown)的9秒97給打破，不過日本已經有2位選手衝進10秒內。小池祐貴100公尺的最佳成績是10秒04，在倫敦站中和桐生祥秀都進入決賽。

▼（左起） 桐生祥秀、多田修平、小池祐貴、山縣亮太在2019世界接力大賽被取消資格 。（圖／CFP）

▲▼ 2019世界接力大賽,日本男子400接力，左起為桐生祥秀、多田修平、小池祐貴、山縣亮太 。（圖／CFP）

最終小池祐貴跑出9秒98打破自己PB拿下第四、桐生祥秀則是以10秒13排在第七。不過小池祐貴對自己的成績不是太滿意，「對9秒98並沒有感到很大的驚喜，因為只是拿下第四名的感覺，在進入決賽的所有選手中，我的個人最佳成績10秒04是最慢的。」

「如果在這場比賽沒辦法突破紀錄，就無法和世界競爭。」小池祐貴提到，「和世界好手競爭我感到很緊張，起跑後前60公尺還處於領先，只有第四名的感覺，有一點不甘心，也興奮不起來，如果我能進入前三，就能挑戰世錦賽決賽，但只有第四代表我的實力還不足夠。」

不過小池祐貴也是繼桐生祥秀、薩尼布朗之後，成為日本第3人跑進10秒內的選手，「這還不夠，我和桐生祥秀還要互相追逐競爭。」100公尺決賽最終金牌為南非Akani Simbine的9秒93、英國選手Zharnel Hughes以9秒95摘銀，牙買加的Yohan Blake以9秒97獲得銅牌。

▼桐生祥秀。（圖／達志影像）

▲日本短跑選手桐生祥秀（圖／達志影像）

關鍵字： 小池祐貴
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