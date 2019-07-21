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印尼公開賽／周天成搶賽末點握拳嘶吼　生涯首闖超級1000賽決賽

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▲▼周天成首闖印尼公開賽決賽 。（圖／CFP）

▲周天成首闖印尼公開賽決賽，握拳振奮 。（圖／CFP，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級1000賽印尼公開賽20日進行各項四強賽事，男單一哥周天成對上泰國華裔王高倫（中文名）（Kantaphon WANGCHAROEN），雙方三局大戰後，周天成以2比1擊退對手，生涯首闖超級系列賽1000賽等級的決賽，雙方也頻頻上演美技。

▲▼周天成首闖印尼公開賽決賽 。（圖／CFP）

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周天成和世界排名18的王高倫交手3次，周天成取3連勝，最近一次交手是在今年四月的亞錦賽，周天成三局逆轉勝，王高倫的球風相當黏，且王高倫在16強賽擊退第七種子的地主金廷（Anthony Sinisuka GINTING ），本次交手第一局周天成和王高倫就頻頻撲地救球。

▲▼周天成首闖印尼公開賽決賽 。（圖／CFP）

周天成15：12時雙方多拍來回後，周天成翻網不及跪地，戰至第一局局點時，雙方網前交鋒，周天成近身回擊，讓王高倫回擊出界，周天成握拳嘶吼拿下第一局。第二局雙方在上演網前對峙，王高倫還以近身攻擊搶分，並且一記勾對角扳平戰局。

到了決勝局，周天成18：15領先時，也搶網讓王高倫回應不及，周天成轉身握拳大吼提振士氣，周天成20：16，周天成挑對角讓王高倫掛網，周天成拿下賽末點高舉左手握拳歡呼，精彩對戰也被BWF放上官方臉書粉專。這不但是周天成本賽季首闖超級系列賽決賽問鼎首冠，過去也未在印尼公開賽進入決賽、更是生涯首闖超級1000賽等級的決賽。

周天成去年拿下超級300賽德國公開賽、超級500賽新加坡公開賽、超級500賽韓國公開賽冠軍，亞運銀牌、以及印度公開賽、丹麥公開賽以及福州公開賽的亞軍，超級1000賽中國公開賽則是打進四強；今年則是在德國公開賽、新加坡公開賽以及澳洲公開賽闖進準決賽，並在亞錦賽拿下銅牌追平20年來中華隊男單的最佳成績。

周天成再度為自己創下生涯高峰，晉級決賽後將要對上世界排名11的丹麥小將安東森（Anders ANTONSEN），雙方交手4次周天成全勝，且安東森也非大會種子，因此周天成只要能夠好好調整自己的狀態，很有機會奪下冠軍！

▼泰國王高倫。

▲▼ 印尼公開賽,泰國王高倫（旺查倫） 。（圖／CFP）

關鍵字： 印尼公開賽
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