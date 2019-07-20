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中職／1378天等待換首勝之夜　葉家淇：值得的

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▲▼日職樂天金鷹來台對抗賽,葉家淇。（圖／記者李毓康攝）

▲葉家淇。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／桃園報導

Lamigo桃猿葉家淇19日對戰富邦悍將中繼1.1局無失分，球速最快投到153公里，等了1378天終於拿到一軍生涯首勝，雖然等待時間漫長，但他認為一切值得，也感謝教練團持續給予機會：「4年多的等待換得首勝之夜，是值得的，最重要是教練的信任，謝謝他們，我會持續用表現來回報這一切。」

葉家淇在2015年季中選秀被桃猿選中，今年是他在職棒第4個球季，他自認心態的不完全、不成熟，讓他始終無法站穩一軍，「總是不確定自己到底要什麼。」回顧起伏不斷的過程，他最終選擇正視傷口，「這段期間很痛苦，自己沒把握住機會，讓許多人失望，儘管如此，還是要告訴自己再加油、再努力。」

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昨天終於拿到職棒生涯第1勝，但總教練洪一中認為葉家淇還有進步空間，直言要學的東西還有很多，包括提升牽制跑者的能力。洪總就像是「嚴父」，雖然有些苛責，但知道他拿下勝投時，心裡也替他開心，賽後特別向他道聲恭喜。

除了洪總的道賀，隊友們都替葉家淇感到開心，隊友朱育賢在退場時，特別摸了他的頭，稱讚他「很棒」；同為投手的陳禹勳特地發文，恭喜葉家淇奪生涯首勝，並特別標註「看你催球速超爽」。

隊友們的應援，葉家淇覺得暖心，他也特別提到陳禹勳是一位非常好的學長，「我們平常都會一起傳接球，昨天比賽結束，他也針對場上的狀況，跟我分享很多經驗。」葉家淇說：「我真的覺得我有一群很棒的學長，總是不吝於指導，最重要還是感謝教練團，昨天當下讓我把6局投完，沒有這機會，就沒有這一勝了。」

關鍵字： 中華職棒Lamigo桃猿富邦悍將葉家淇
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