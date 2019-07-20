瓊斯盃／印尼後衛不知泗水騎士退出ABL　面臨工作危機

▲阿里夫（Arif Hidayat）。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／新北報導

剛拿下ABL冠軍的印尼泗水CLS騎士，因為場館溼滑問題無法改善，決定退出聯盟。然而，這個消息卻沒有在任何印尼新聞報出，正在代表印尼隊出賽瓊斯盃的阿里夫（Arif Hidayat）是聽台灣媒體說才知道的，聽聞後相當震驚，對於自己的未來感到茫然。

阿里夫聽到這個「震撼彈」的時候，感到相當震驚，他表示印尼完全沒有這方面的報導，這個消息最早報導的是馬來西亞中國報，球團內部也沒有任何相關傳聞，且大家都還在假期當中，對此一無所知。

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「我們球隊大部分的人都是兩年一簽，我的合約今年8月就會到期，」阿里夫說道，「這方面消息我們都沒聽說，我們今年奪冠，老闆獎勵我們延長假期到8月，所以還沒有展開任何練球。球隊經理雖然沒有透露任何訊息，但也持續跟我們保持聯絡，真的不知道球隊不打ABL了。」

雖然印尼有IBL本土聯賽，但阿里夫表示泗水騎士善於經營主場，培養出許多球迷，泗水居民也以他們這支球隊為榮，如果騎士真的退出ABL的話真的很可惜，由於球隊結構問題，要加盟IBL也有許多阻礙要去突破。自己何去何從，阿里夫自己也不知道，既然還有合約在身，就看老闆怎麼安排吧。