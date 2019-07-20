瓊斯盃／售票開紅盤靠這3隊　日韓菲票房鐵三角

▲人氣指標的中華藍，也要有受歡迎的外隊才能造就票房保證。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／新北報導

2019年瓊斯盃男籃賽即將進入尾聲，20日與21日的門票皆已完售，今年扛票房的依舊是與中華藍交手的日本、菲律賓以及南韓鐵三角。

中華藍與日本、菲律賓以及南韓的交手，是近幾年瓊斯盃的票房保證，籃協也摸索出一套賽程安排公式，中日戰是不動的開幕戰組合，效果非常好。

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即便今年前5天移師彰化體育館，開幕的中日戰票房依舊開出紅盤，雖然之後幾天票房不如預期，但是只要中華藍、白兩隊同日出賽，仍有可觀的進場人數，但白隊休戰就未見理想。

菲律賓每年在台灣的瓊斯盃，幾乎擁有半個主場，在台灣的菲律賓球迷非常捧場，即便去年菲律賓派大學隊參賽，雖然菲律賓球迷進場的比率略為下降，仍不影響售票情況。

今年菲律賓雖未派國家隊與會，外籍傭兵組成的Mighty Sports，仍舊實力強悍，至今未嘗敗績，21日就是與中華藍對決，且中菲戰一定會排在假日。

▲日韓與中華隊的交手，也是高票房的組合。（圖／記者洪偵源攝）



中韓戰不用說，每年都是壓軸卡司，加上都排在禮拜天，21日的壓軸場正是中韓戰，且南韓今年派出之後要出征世界盃的大部分班底，連歸化的羅健兒都來了。

此外由於今年北部只有4場比賽，籃協推斷以往北部9天賽事，球迷選擇很多，今年一下少了5天賽事，可能是售票情況踴躍的推手。

多次在瓊斯盃奪冠的伊朗，雖然實力受到球迷認可，但總難成為另一個票房保證，只有哈達迪來的那幾年，讓中伊戰曾經在週末時段亮相過。

▲菲律賓有外國球迷加持，每年瓊斯盃都像半個主場球隊。（圖／記者潘泓鈺攝）

