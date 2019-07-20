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世籃賽／美國隊星光黯淡　今年衛冕之路困難重重

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▲火箭哈登、衛斯布魯克。（圖／CFP）

▲美國隊今年星光非常黯淡，許多球些皆未參賽。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

世界盃時間越來越近，許多國都已經開始備戰，不過身為籃壇霸主的美國今年陣容卻比以往黯淡許多，隨著戴維斯(Anthony Davis)不參加之後，20日哈登(James Harden)也宣布退出，這也讓美國的實力大幅受損，現在剩餘18人名單仍不確定是否會有其他人退出，隨著世界籃壇的進步，今年美國的衛冕之路勢必會非常艱困。

雖然今年美國隊陣中身價破億的球員仍不在少數，像是里拉德(Damian Lillard)、密德爾頓(Khris Middleton)、華克(Kemba Walker)、哈里斯(Tobias Harris)等人，不過這些球員中檔次仍與哈登、戴維斯這樣「超級巨星」有一定差距，連在上賽季打出生涯代表的巫師後衛畢爾(Bradley Beal)，先前都承認自己還不如哈登，華克等人在場上影響力也不像哈登這麼大，現在美國隊的後衛將由里拉德(Damian Lillard)扛起重任，不過他至今都還未奪下國際賽的冠軍，經驗仍有不足。

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▲哈登。（圖／CFP）

▲哈登退出世界盃。（圖／CFP）

至於在禁區實力部分，戴維斯退出後，現在中鋒僅剩卓拉蒙德、透納(Myles Turner)以及羅培茲(Brook Lopez)，大前鋒則是洛夫(Kevin Love)領軍，但這些球員實力仍跟「一眉哥」處在不同檔次，在攻防兩端仍無法達到戴維斯的全面，這勢必會影響到美國隊的戰力。

今年的美國隊可說星光非常黯淡，現在就連剩餘的18人名單還有誰會退出都未定，若再碰上傷病問題，還得被迫做出調整，美國今年的衛冕之路將會非常艱辛。隨著世界各國籃壇的進步，今年的世界盃上，有許多國都可以組成NBA戰隊，像加拿大就可以組成一支完整的NBA球隊，這將會是美國最大挑戰，另外像是法國、塞爾維亞、澳洲、希臘這些國家也都有大量的NBA球員坐鎮，美國想要輕鬆過關難度非常大。

▲戴維斯(Anthony Davis)。（圖／達志影像／美聯社）

▲戴維斯今年同樣沒參加世界盃。（圖／達志影像／美聯社）

美國隊訓練營名單如下：

米爾薩普(Paul Millsap)

米歇爾(Donovan Mitchell)

坦圖(Jayson Tatum)

塔克(P.J. Tucker)

巴恩斯(Harrison Barnes)

卓拉蒙德(Andre Drummond)

戈登(Eric Gordon)

庫茲馬(Kyle Kuzma)

羅瑞(Kyle Lowry)

麥卡倫(CJ McCollum)

畢爾

哈里斯

里拉德

羅培茲

洛夫

密德爾頓

透納

華克

關鍵字： NBA世籃賽美國隊
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