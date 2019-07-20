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世籃賽／哈登退出全力備戰新賽季　美國隊星光再打折

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▲哈登。（圖／CFP）

▲哈登退出今年的世界盃。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

世界盃將於8月31號於中國拉開序幕，不過眾所期盼的美國隊今年陣容可說遜色不少，因為繼戴維斯(Anthony Davis)說要退出後，現在就連火箭當家球星哈登(James Harden)也在20日宣布退出世界盃，將全力備戰新賽季。

由於今夏火箭透過交易得到衛斯布魯克(Russell Westbrook)，後場戰力大幅升級，不過因為「衛少」和哈登的打法都需要大量球權，因此許多人都不看好這對雙MVP組合。儘管他們雙方過去在雷霆有合作經驗，但現在哈登與衛斯布魯克兩人打法都有改變，為此哈登也親口告知美國隊主帥波波維奇，將不會參加下個月在拉斯維加斯的訓練營，同時也宣告退出今年的世界盃，為了就是要全力備戰新賽季。

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哈登會選擇退出，一方面是為了與衛斯布魯克做磨合，另一方面也是希望可以讓身體有更多休息，因為過去4個賽季，哈登一共只缺席了15場比賽，近2季更是打出MVP等級的誇張表現，對於身體的負荷相當大，也才希望藉由今夏好好休養。

繼戴維斯退出後，現在哈登也不參加今年世界盃，美國隊的星光可說大打折扣，目前後衛群將會由里拉德(Damian Lillard)、羅瑞(Kyle Lowry)、華克(Kemba Walker)領軍，內線則由洛夫(Kevin Love)以及卓拉蒙德(Andre Drummond)為主坐鎮。美國本屆世界盃被分在E組，同組的還有捷克、土耳其、日本，美國隊首戰將於9月1日對決捷克。

▲戴維斯(Anthony Davis)。（圖／達志影像／美聯社）

▲戴維斯今年也不打世界盃。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 世籃賽哈登美國隊
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