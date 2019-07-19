中職／拿到生涯首次救援成功　陳明軒學會平靜投球

▲富邦悍將陳明軒。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／桃園報導

富邦悍將陳明軒在17日拿到職棒生涯第一次救援成功，他表示，那一天投球內心很平靜，熱身時狀況並不好，上去之後沒有人跟你講什麼，反而更專注處理比賽。

陳明軒是在10局下8比7領先中信兄弟時上來，先對吳東融觸身球，讓王勝偉中外野飛球出局，三振王威晨之後，最後讓彭政閔右外野飛球出局，拿到生涯首次救援成功。

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他說：「完全沒有想到陳鴻文會救援掉分，以為9局下就要結束，我是在9下打完之後開始熱身，10局下再登板。」

「其實那一天熱身時狀況並不好，但反而上去時，沒有人跟我講什麼，反而更專注處理比賽，那一天感覺到自己是平靜投球，平靜放鬆，投球也不會緊繃。」陳明軒說。

今年5月29日回一軍之後，陳明軒擔任中繼，他表示，熱身時要把節奏放慢，如果不是突發狀況，熱身時間是足夠，因此如何讓自己節奏及呼吸、熱身完整一點，不要急、不要趕，平靜熱身。」

陳明軒表示，「當我自己專注時不要給我多餘想法，我是準備好了就無法再修正東西，當下找到舒適點，就不要跟我說如果怎樣會更好，我已經準備好，就可以足夠把局數吃掉。」

他說：「熱身時不要想太多，上去前就知道要面對那3位打者，不用去想失投到那裡會怎樣，不用去想，把節奏做好，如果自己很緊張、丟不進 ，反而只能給別人打。」

受傷開刀後回到球場，陳明軒坦言心理建設要夠強，他表示，回到球場是其次，很多選手會擔心無法回到以前的狀況，這是很重要一個點。