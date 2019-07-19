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26歲老將底薪續留火箭　瑞佛斯：休士頓有家的感覺

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▲▼小瑞佛斯(Austin Rivers)。（圖／路透社）

▲小瑞佛斯稱在火箭有像家的感覺。（圖／路透社）

記者張曜麟／綜合報導

火箭上賽季中得到了瑞佛斯(Austin Rivers)，他一來到休士頓馬上就融入球隊，憑藉三分火力他也成為火箭的重要戰力之一，而在今夏他更降薪以2年合約續留休士頓，對於自己為何要降薪留下，「小河流」表示因為火箭有家的感覺。

「小河流」上季原先在巫師效力，不過他被交易到太陽後，又立刻被裁掉，最終是火箭接納了他，到了休士頓後，他拿手的三分投射，跟火箭的「魔球理論」一拍即合，上賽季瑞佛斯一共為火箭出賽47場比賽，場均可以得到8.7分、1.9籃板、2.3助攻。賽季結束後，他更選擇降薪續留火箭，最終雙方簽訂2年老將底薪合約，每年薪資僅有217萬美元，其中第2年為球員選項。

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原先可以更高的薪資去別的球隊，但現在才26歲的瑞佛斯卻選擇降薪留火箭，對此他透露了自己為何會這麼做，「能在休士頓是打球是福氣，這裡球迷非常棒，我知道每個球員都這樣評價球迷，但休士頓真的很酷。休士頓的體育環境很棒，這裡的所有球隊都很強，他們有3支球隊最近2、3年都在爭冠，這是一座體育之城。」

先前過著顛沛流離日子的瑞佛斯，最終被火箭接納，這也是他選擇留下的一個原因，「休士頓的嘻哈文化也是我熱愛的，Drake把這裡稱為德州拉斯維加斯是有道理的，總而言之，這座城市真的很酷，我第一眼就愛上這裡了。最重要的是，球隊接受了我，火箭讓我感覺這裡就像家一樣，他們不用外界的觀點看我，只用我在這裡的表現看我，我非常感激這點。」

「我在這裡得到機會，也得到認可，我承認自己過去犯下一些錯誤，不過有些並不是我的責任，甚至有的只是謠言，但這都過去了，我在這座城市彷彿得到重生。」瑞佛斯表示。

▲火箭瑞佛斯(Austin Rivers)。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑞佛斯(Austin Rivers)。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA火箭瑞佛斯
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