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太誇張！坎恩完美飛身跳接　本季第4度沒收全壘打

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▲釀酒人坎恩本季第4度沒收全壘打。（圖／翻攝自推特@js_newswatch）

▲釀酒人坎恩本季第4度沒收全壘打。（圖／翻攝自推特@js_newswatch）

記者路皓惟／綜合報導

眼看就要出牆的全壘打球，又再一次被釀酒人外野手坎恩（Lorenzo Cain）給沒收了，這已經是他本季第4度沒收全壘打，而這一次的苦主是響尾蛇左右開弓強打艾斯科巴（Eduardo Escobar）。

釀酒人19日客場出戰響尾蛇，此戰首局下兩出局，艾斯科巴轟出一支中外野深遠飛球，球被擊出的那一剎那，坎恩就已經鎖定飛球落點，在中外野牆邊抓準時機起跳，身體倚靠著全壘打牆，成功將球撈進手套，完成本季第4次沒收全壘打美技。

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如此精彩的美技守備，投手戴維斯（Zach Davies）也興奮地高舉手向隊友致意，他說：「你必須相信他，你知道他是會做出那些美技的球員。他做了別人辦不到的事，每次他的所作所為都令人印象深刻。」

坎恩守住球隊失分後，立即扭轉釀酒人的氣勢，球隊馬上在2局上先馳得點，總教練康塞爾（Craig Counsell）大讚子弟兵，「我一直認為沒收全壘打和外野助殺都是能改變比賽的球員，改變整體比賽的氣勢，不僅改變球隊休息區，也改變了一切。」

除了沒收全壘打外，坎恩在7局下還秀了另一次精彩守備，在跑動過程中接殺擊出強勁平飛球的凱利（Carson Kelly），將跑者凍結在一壘壘包，避免響尾蛇有進站得點圈、甚至是得分的機會。

坎恩說：「我試圖成為球場中的核心球員，這事情讓我感到自豪，我想繼續在比賽中這麼做。我現在打擊不像過去，但至少我可以在守備端做出貢獻。」終場釀酒人以5比1擊敗響尾蛇。

關鍵字： 釀酒人坎恩
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