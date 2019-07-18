印尼公開賽／依瑟儂三局勝東宗　8強賽碰戴資穎生涯第25度交手

▲戴資穎晉級8強 。（圖／取自Badminton Photo）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級1000賽印尼公開賽持續進行，世界球后穩坐136周的戴資穎17日稍早以直落二擊敗泰國布莎南（Busanan ONGBAMRUNGPHAN）晉級8強後，稍晚對手也已經確定，再度碰上好友兼死敵的泰國好手依瑟儂（Ratchanok INTANON）。

世界第一的戴資穎去年擊敗大陸陳雨菲拿下印尼公開賽冠軍，此次除了力拚衛冕，也要力保球后寶座，首輪直落二輕取楊佳敏，16強則是從首局8分落後反超，直落二擊敗布莎南。另一頭世界排名第7的依瑟儂，16強賽則是交手印尼東宗（Gregoria Mariska TUNJUNG）。

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依瑟儂碰上東宗，首局遭對手連續取分，先以13：21讓出後，第二局也被緊咬比數，以21：19扳回一城後，決勝局沒有遇到太多阻礙，再以21：15拿下，以總局數2比1勝出，依瑟儂和戴資穎又要在8強賽碰頭。雙方交手多達24次，戴資穎握有11勝，依瑟儂也是女單世界前10中，戴資穎唯一交手佔下風的選手。

不過雙方最近一次交手在今年4月的馬來西亞公開賽，戴資穎以直落二中止交手二連敗，因此明天雙方生涯第25度交手仍有機會一拼。戴資穎如果進入四強的話，則有機會對上日本山口茜；陳雨菲、奧原希望、印度辛度（PUSARLA V. Sindhu）都在籤表下半部，要等到決賽才有機會碰頭。

▼依瑟儂要和戴資穎在8強碰頭 。（圖／CFP）