UA訓練鞋家族　三大獨家科技強勢來襲

▲UA頂級訓練鞋「HOVR APEX」。（圖／UA提供）



體育中心／綜合報導

健身領導品牌UNDER ARMOUR秉持「讓運動者更強」的品牌精神，長期投入訓練裝備的研發與創新，今年更依據不同的訓練需求，建置了完整的『UA訓練鞋家族』，三款滿足不同訓練菜單所建構的『UA訓練鞋家族』，提供運動員更多元的選擇、滿足多功能訓練的需求！

頂級訓練鞋「HOVR APEX」首度結合HOVR零重力中底技術與UA TriBase™三角穩定專利科技，兼具靈活性與穩定性的絕佳性能。HOVR零重力中底技術所搭載的強力壓縮能量網格能將每次觸地動能轉換成下次邁步的助力，給予腳掌最佳的力量回饋，在彈跳時的回蹬力量給予絕佳的順暢體驗。

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而UA專利TriBase™獨有的三角型穩定結構，能擴大鞋底關鍵部位並增加與地面的接觸面積，有效穩定重心、提升動作流暢度！HOVR APEX在後足跟運用能緊鎖雙腳的多層支撐結構，搭配鞋底紋路增強雙腳前後左右移動的抓地力與靈活性，全面實現運動者進行重心固定訓練動作及多功能移動訓練的多元需求！

▲UA「HOVR RISE」訓練鞋。（圖／UA提供）



同樣為搭載HOVR零重力中底技術的「HOVR RISE」訓練鞋，在應用HOVR強力壓縮能量網格幫助維持足部能量回饋及雙腳緩衝的同時，也給予健身愛好者較為輕盈的訓練體驗；選用輕質耐磨的3D列印網眼布鞋面，帶來出眾的耐用性和透氣性，搭配重疊塗層和雙外跟支撐墊緊鎖雙腳，提升穩固性；在大底部分則運用結實耐用的全掌橡膠外底，提供運動者在進行橫向移動訓練時擁有絕佳的抓地力與靈活性，適合踏板跳、爬繩等多功能移動訓練的需求！

搭載UA專利 TriBase™三角穩定結構的「TriBase Reign」訓練鞋，為從事大重量訓練的健身愛好者設計，TriBase三角穩定科技擴大鞋底關鍵部位並增加與地面的接觸面積，加強腳底和地面的貼合度，搭配堅韌的防撕裂材質給予最強大的支撐；加上僅2mm的掌跟差讓足底更能感受地面傳遞的力量，有效穩定重心並提升動作流暢度，而前脚掌的凹槽設計配有橡膠底墊、則有助提升落地時的抓地力，給予大重量訓練者最佳的穩定支持。

▼UA「TriBase Reign」訓練鞋。（圖／UA提供）

