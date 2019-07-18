劉鴻杰宣布加盟日本豐田合成　期待見到台灣旅外選手對決

▲劉鴻杰加盟日本豐田合成 。（圖／翻攝自豐田合成官方網站）

記者謝孟儒／綜合報導

中華男排電眼雙胞胎劉鴻杰、劉鴻敏本賽季結束後沒有續約泰國球隊Diamond Food Saraburi VC，兩人動向一直備受關注。劉鴻杰、劉鴻敏臉書粉專17日公布，劉鴻杰確定加盟日本一級聯賽豐田合成隊（Toyoda Gosei Trefuerza ），「下個確定前往日本V聯賽1級的就是我們鴻杰啦！」

前「台灣隊長」陳建禎5月宣布退出日職松下黑豹後決定加盟另一支日本V超級排球聯賽球的JT雷霆隊。而離開泰國的劉鴻杰目標仍是在旅外，6月初曾提到，「之後有考慮其他國家，泰國合約結束就回來了，目前優先日本吧，看到黑狗（陳建禎）的進步幅度和心理素質大幅提升，就覺得日本讓我很想去一探究竟的感覺，如果有機會的話。」

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▼ 中華男排劉鴻杰 。（圖／中華排協提供）

現在劉鴻杰也傳出旅日的好消息。兩人臉書粉專提到，「鴻杰毫不猶豫的選擇前往更高層級的日本排球殿堂，在旅外第二年持續挑戰自己。豐田合成隊在15-16、16-17兩年排名第一，17-18是亞軍並代表日本出賽亞俱盃，在上一個賽季雖然排名第五，但還是支實力堅強的隊伍！」

「這次除了加入鴻杰的快攻之外，還有之前曾去韓國聯賽的斯洛維尼亞副位Mitja Gasparini。祝福鴻杰到那邊繼續打出好成績～」兩人粉專也寫道，「豐田合成也將在8/1正式改名為名古屋狼犬Wolfydogs Nagoya，在日本一級聯賽看到台灣旅外選手的對決，感覺很刺激很感動。」