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世籃賽／巴西老將主體　「閃電」和「影帝」皆入選

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▲▼世籃資格賽，巴西，巴伯沙（Leandro Barbosa）。（圖／FIBA官網）

▲「巴西閃電」巴伯沙5次征戰世籃賽。（圖／FIBA官網）

記者張曜麟／綜合報導

世界盃男籃將於8月31日至9月15日於中國開戰，各國都已經積極備戰，近期巴西也公布了15人名單，這次他們仍以老將當作核心出賽，其中前勇士冠軍後衛巴柏沙(Leandro Barbosa)也再次入選，這是他第5度征戰世籃賽。

今年世界盃巴西被分在F組，同組的還有紐西蘭、蒙特內哥羅以及希臘，對於巴西而言最大的敵人就是希臘，因為這次希臘將由新科MNP「字母哥」安戴托昆波領銜，而紐西蘭也可以組成NBA戰隊，實力同樣不可小覷。

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▲fiba世界盃資格賽，巴西，瓦萊喬（anderson varejao）。（圖／FIBA官網）

▲瓦萊喬。（圖／FIBA官網）

巴西現在也公布了他們的15人名單，有著「巴西閃電」之稱的巴柏沙再次入選，雖然已經36歲，但在去年底的資格賽中，面對多明尼加，他僅登場19分鐘就攻下20分，效率極高同時也證明自己身手依然保有一定水準。除了巴柏沙之外，同樣是國家隊常客的「巴西影帝」瓦萊喬(Anderson Varejao)今年也入選，另外也有NBA經歷的烏爾塔斯(Marcelinho Huertas)也在名單中，巴西將以這3名36歲的老將為主體迎戰。

▲巴西15人名單。（圖／擷取自FIBA官網）

▲巴西15人名單。（圖／擷取自FIBA官網）

關鍵字： 世籃賽巴柏沙瓦萊喬
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