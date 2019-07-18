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林書豪下季注定離開暴龍　簽佩恩當第3控衛滿額

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▲▼林書豪。（圖／路透社）

▲暴龍控衛的位置已滿，林書豪下季註定會離開多倫多。（圖／路透社）

記者張曜麟／綜合報導

自由市場開啟後，各隊在第一時間都已經完成大部分的補強，現在都在對較弱的位置進行零星的簽約。根據《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)報導，目前暴龍已經用2年合約簽下騎士後衛佩恩(Cameron Payne)，讓他擔任球隊第3控衛，意謂著林書豪下季確定離開暴龍。

佩恩上賽季先是為公牛效力，但因為公牛要進行其他交易，讓佩恩只打了31場就將他裁掉，留下了場均5.7分、1.7籃板、2.7助攻的數據；不過佩恩剛被裁員後，騎士立刻就用10天短約簽下他，但他最終也只在克里夫蘭打了9場比賽，場均拿下8.2分、2.1籃板、2.6助攻。目前25歲的佩恩，現在暴龍則以2年的合約協議轉戰暴龍，其中第一年為保障合約，他接下來將擔任暴龍的第3控衛。

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簽下佩恩後，暴龍後衛群已經沒有位置，這也代表林書豪下季注定會離開暴龍，因為目前後衛除了羅瑞(Kyle Lowry)之外，還有范弗利特(Fred Vanvleet)，就算要林書豪擔任得分後衛，他也要排到第4陣容，完全沒有發揮空間。

林書豪在上賽季季中被暴龍簽下，原先他在范弗利特受傷期間，成為球隊重要的輪換球員，甚至當上先發，不過隨著范弗利特歸隊，豪哥也逐漸掉出輪換陣容，甚至到了季後賽更直接被棄用，只有垃圾時間才登場。

▲暴龍以2年合約簽下佩恩(Cameron Payne)。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍以2年合約簽下佩恩(Cameron Payne)。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA暴龍林書豪佩恩
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