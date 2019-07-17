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中職／得分超越張泰山　彭政閔很開心：大家久等了

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▲彭政閔 。（圖／中信兄弟提供）

▲彭政閔 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／高雄報導

中信兄弟精神領袖「恰恰」彭政閔，17日高雄主場最終戰，以1076得分超越張泰山保持的中職紀錄，成為史上最會得分的打者，不過兄弟10局以7比8吞敗。彭政閔賽後表示：「（得分）讓大家久等了，但很可惜最後沒贏球。」

彭政閔今天在1局上首打席獲保送上壘，還發動本季首盜，但最後留下殘壘。3局下，彭政閔在一二壘有人時上場打擊，再度獲得保送，詹子賢保送，擠回一分，兄弟仍是滿壘，陳子豪敲出二壘安，送回王威晨、彭政閔。

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賽後談到首局發動盜壘，彭政閔透露，主要是自己想要跑，「有抓到投手的習性，還不錯。」

跑回第1075分，彭政閔追平張泰山保持的中職紀錄，攻守交換時，全場球迷高喊「彭政閔」，恰恰也走出休息室向大家致意。

9局下，悍將換投陳鴻文，王威晨敲安帶起攻勢，彭政閔也擊出安打，再靠詹子賢適時安打，推進至三壘，最後又靠陳子豪的適時安打，跑回分數，生涯1076得分，打破張泰山的紀錄，成為中職史上最會得分的打者。

「很高興能夠超越我學長（張泰山）。」彭政閔露出招牌笑容，開心地說：「打破紀錄當然很感動，能夠把里程碑再往前推進，也謝謝子豪、子賢的安打讓我能夠推進、得分，我相信這紀錄接下來還會有人超越，只要在中職打個19年、20年，一定都會有機會。」

今天雖然是平日，但吸引8023人進場看彭政閔在澄清湖的最終戰，恰恰感性地說：「真的很感謝高屏地區的象迷進場，我在這裡和他們有很多回憶，感謝他們長久的支持，接下來澄清湖剩2場客場賽事，恩...就要慢慢接近了（引退）。」

繼08年季後賽三響砲、2014年完成200盜，彭政閔今天在澄清湖再度創下紀錄，他很高興能夠超越張泰山，但也表示：「泰山有太多紀錄了，能夠超越他其中一項，真的感到非常光榮。」

關鍵字： 中華職棒彭政閔中信兄弟富邦悍將
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