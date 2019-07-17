周琦簽約歐洲經紀人　未來可能轉往歐陸戰場

▲周琦簽約歐洲經紀人 。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

去年12月遭到火箭釋出的周琦，儘管先前他獨自返美訓練，就為了等待一個機會，但至今都沒有任何NBA球隊與他進行簽約，而現在周琦更換了經紀人，與歐洲的經紀人布洛塔斯(Tadas Bulotas)，很可能「大魔王」的下一站將前往歐陸征戰。

周琦自2016年第二輪被火箭以43順位選中後，就沒有獲得太多的出賽機會，在火箭的2季，他一共只出賽19場比賽，場均只獲得6.6分鐘出賽時間，得到1.3分、1.2籃板的紀錄；由於火箭主打跑轟戰術，讓周琦這樣的傳統中鋒沒有太大發揮空間，同時周琦的對抗性又不足，最終他也遭到裁掉。

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被火箭釋出後，周琦有短暫的回到美國做訓練，但也沒有球隊要他，隨後周琦返回中國，但因為過了CBA球員註冊時間，最終還是無球可打。不過周琦的籃球夢仍未停止，現在他改與歐洲經紀人簽約，布洛塔斯也在推特上發文表示，「中國籃球的超級巨星，2016年NBA選秀第46順位周琦，如今已成為我的委託人。」雖然他誤會周琦的選秀順位，但這仍不影響雙方簽約，

周琦現在簽約歐洲經紀人後，意謂著將不會馬上重返CBA戰場，屆時很可能會轉往歐洲聯賽征戰，對於周琦而言，若屆時前往歐洲打球也同樣可以提升自身的籃球水平，目前周琦也不排除重返NBA的意願；先前周琦也代表中國男籃出賽NBA夏季聯賽，在5場比賽中，場均繳出9分、8.8籃板1.8阻攻。

▲周琦。（圖／記者季相儒攝）