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小熊舒瓦柏再見轟紅人　「我也不知道球會飛這麼遠」

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▲▼舒瓦柏（Kyle Schwarber）。（圖／達志影像／美聯社）

▲舒瓦柏轟出生涯首支再見轟。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

芝加哥小熊17日主場迎戰紅人，兩隊一路殺進延長賽10局，小熊靠著舒瓦柏（Kyle Schwarber）再見全壘打以4比3氣走紅人，這是舒瓦柏連續3場開轟並且還是他生涯的第一支再見安打，賽後他說，「我沒有想說要打長打，不過球就這麼飛過去了！」

小熊此役推出米爾斯（Alec Mills）掛帥先發，在1局上先是拿到2個出局數後，被紅人蘇亞雷茲（Eugenio Suarez）轟出一發陽春砲就亂了套，連續投出兩次觸身球然後再被敲2支安打失掉2分。米爾斯在首局度過亂流後很快就回穩，投完6局也只失這3分，隊友也在前6局靠著賈西亞（Robel Garcia）、布萊恩（Kris Bryant）的全壘打幫他追平比數。

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9局下雙方平手的情況下，小熊開局首名打者賈西亞就以安打站上一壘，隨後靠著隊友觸擊推進至得點圈，這也讓紅人不得不推出「古巴鷹俠」伊格雷夏斯（Raisel Iglesias）上場救援，伊格雷夏斯也不負所望連續飆出2次三振化解危機。

▲影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。

兩隊就以3比3殺進延長賽，10局下一人出局舒瓦柏上場打擊，此時紅人讓伊格雷夏斯續投，不過被舒瓦柏一棒擊往反方向全壘打。賽後舒瓦柏接受訪問提到這次的攻擊策略，「當下我只想要往中間方向擊出安打。」隨後他傻笑地說，「我沒有想要一棒結束比賽，但是球最後的確往中間方向過去，並且還飛得老遠。」

這一發再見全壘打也是舒瓦柏生涯第一支再見安打，小熊靠著這發再見全壘打穩坐國聯中區王座，本季小熊的主場戰績33勝17敗，排在聯盟第三。

▼小熊坐穩國聯中區龍頭。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼舒瓦柏（Kyle Schwarber）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大聯盟小熊紅人舒瓦柏Kyle Schwarber
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