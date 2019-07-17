世籃賽／加拿大29人豪華名單　威金斯未入選、莫雷領軍

▲莫雷將領銜加拿大出戰世界盃。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

世界盃男籃時間越來越近，各國都已經在積極備戰，近期加拿大男籃也公布了29人訓練營名單，不過這次較為意外的是，灰狼當家前鋒威金斯(Andrew Wiggins)並沒有入選，但加拿大依舊可以組成NBA先發5人，本屆也將由金塊後衛莫雷(Jamal Murray)領銜。

加拿大先前宣布由剛率隊奪冠的暴龍主帥納斯擔任國家隊教練，隨著世界盃日子接近，17日加拿大籃協也公布了訓練營名單，其中一直都是國家隊常客的灰狼前鋒威金斯本屆卻沒有入選，對於他沒有被選進名單之中，加拿大籃協總經理巴瑞特(Rowan Barrett)表示，「感覺這個時間對於威金斯來說不是合適的時間，我們必須尊重這點，然後繼續前進。」

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▲威金斯未入選國家隊。（圖／達志影像／美聯社）



雖然少了威金斯，不過加拿大依舊可以湊出NBA先發5人陣容，而本次加拿大除了熱火前鋒歐利尼克(Kelly Olynyk)、騎士中鋒湯普森(Tristan Thompson)這2名熟面孔外，上賽季在金塊打出超強勢表現的金塊後衛莫雷也入選，這是他首次代表加拿大參加世籃賽；另外今年的選秀探花巴瑞特(R.J. Barrett)同樣進入名單中，對於他來說絕對是一大肯定。本屆世界盃，加拿大貝芬在H組，同組的還有塞內加爾、立陶宛以及澳洲。

加拿大訓練營完整名單如下：

沃克(Nickeil Alexander-Walker)：鵜鶘

巴雷特：尼克

貝利區(Khem Birch)：魔術

布區(Chris Boucher)：暴龍

布魯克斯(Dillon Brooks)灰熊

克拉克(Brandon Clarke)：灰熊

多特(Luguentz Dort)：雷霆

亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)：雷霆

喬瑟夫(Cory Joseph)：國王

卡本格勒(Mfiondu Kabengele)：快艇

萊爾斯(Trey Lyles)：馬刺

莫雷：金塊

歐利尼克：熱火

鮑威爾(Dwight Powell)：獨行俠

夏优克(Marial Shayok)：七六人

史陶斯卡斯(Nik Stauskas)：騎士

湯普森：騎士

羅汀斯(Andy Rautins)：土耳其聯賽

史庫柏(Phil Scrubb)：俄羅斯聯賽

T.史庫柏(Thomas Scrubb)：義大利聯賽

帕戈斯(Kevin Pangos)：西班牙聯賽

內巴特(Andrew Nembhard)：NCAA

隆恩(Naz Mitrou-Long)：發展聯盟

艾吉姆(Melvin Ejim)：俄羅斯聯賽

哈斯利普(Brady Heslip)：土耳其聯賽

維爾傑(Kyle Wiltjer)：西班牙聯賽

布里塞特(Oshae Brissett)：NCAA

貝斯特(Aaron Best)：德國聯賽

多瑞尼勒坎普(Aaron Doornekamp)：西班牙聯賽