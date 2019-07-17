運動雲

>

世籃賽／加拿大29人豪華名單　威金斯未入選、莫雷領軍

ETtoday運動雲

▲金塊莫雷。（圖／達志影像／美聯社）

▲莫雷將領銜加拿大出戰世界盃。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

世界盃男籃時間越來越近，各國都已經在積極備戰，近期加拿大男籃也公布了29人訓練營名單，不過這次較為意外的是，灰狼當家前鋒威金斯(Andrew Wiggins)並沒有入選，但加拿大依舊可以組成NBA先發5人，本屆也將由金塊後衛莫雷(Jamal Murray)領銜。

加拿大先前宣布由剛率隊奪冠的暴龍主帥納斯擔任國家隊教練，隨著世界盃日子接近，17日加拿大籃協也公布了訓練營名單，其中一直都是國家隊常客的灰狼前鋒威金斯本屆卻沒有入選，對於他沒有被選進名單之中，加拿大籃協總經理巴瑞特(Rowan Barrett)表示，「感覺這個時間對於威金斯來說不是合適的時間，我們必須尊重這點，然後繼續前進。」

請繼續往下閱讀...

▲▼灰狼威金斯(Andrew Wiggins)。（圖／達志影像／美聯社）

▲威金斯未入選國家隊。（圖／達志影像／美聯社）

雖然少了威金斯，不過加拿大依舊可以湊出NBA先發5人陣容，而本次加拿大除了熱火前鋒歐利尼克(Kelly Olynyk)、騎士中鋒湯普森(Tristan Thompson)這2名熟面孔外，上賽季在金塊打出超強勢表現的金塊後衛莫雷也入選，這是他首次代表加拿大參加世籃賽；另外今年的選秀探花巴瑞特(R.J. Barrett)同樣進入名單中，對於他來說絕對是一大肯定。本屆世界盃，加拿大貝芬在H組，同組的還有塞內加爾、立陶宛以及澳洲。

加拿大訓練營完整名單如下：

沃克(Nickeil Alexander-Walker)：鵜鶘

巴雷特：尼克

貝利區(Khem Birch)：魔術

布區(Chris Boucher)：暴龍

布魯克斯(Dillon Brooks)灰熊

克拉克(Brandon Clarke)：灰熊

多特(Luguentz Dort)：雷霆

亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)：雷霆

喬瑟夫(Cory Joseph)：國王

卡本格勒(Mfiondu Kabengele)：快艇

萊爾斯(Trey Lyles)：馬刺

莫雷：金塊

歐利尼克：熱火

鮑威爾(Dwight Powell)：獨行俠

夏优克(Marial Shayok)：七六人

史陶斯卡斯(Nik Stauskas)：騎士

湯普森：騎士

羅汀斯(Andy Rautins)：土耳其聯賽

史庫柏(Phil Scrubb)：俄羅斯聯賽

T.史庫柏(Thomas Scrubb)：義大利聯賽

帕戈斯(Kevin Pangos)：西班牙聯賽

內巴特(Andrew Nembhard)：NCAA

隆恩(Naz Mitrou-Long)：發展聯盟

艾吉姆(Melvin Ejim)：俄羅斯聯賽

哈斯利普(Brady Heslip)：土耳其聯賽

維爾傑(Kyle Wiltjer)：西班牙聯賽

布里塞特(Oshae Brissett)：NCAA

貝斯特(Aaron Best)：德國聯賽

多瑞尼勒坎普(Aaron Doornekamp)：西班牙聯賽

關鍵字： 世籃賽加拿大莫雷
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

中職／林宥穎甩棒惹議　萊福力甩回去：我只是順勢

中職／骰子型投手怎麼來？　曹竣崵點出三原因

中職／其他隊也想要　悍將簽大西洋聯盟右投具韓職經驗

中職／高雄沒塞車！球迷都來了　彭政閔笑回：路很大

6歲小孩當教練　抗議被趕出場怒丟球棒、球帽爆紅上大聯盟

港口盃／朱益生飆8K但一局爆、打線受制威爾　中華輸荷蘭

讀者回應

﻿

最新新聞

1中華男足1/8機率抽大陸同組　

2法官界外砲後開轟　洋基逆轉勝光芒

3瓊斯盃中華藍六日連戰菲韓兩強

4沙胖K掉光芒打者　怒瞪開罵板凳清空

5球哥：到鵜鶘是新開始會證明自己

熱門新聞

1林宥穎甩棒　萊福力回甩：順勢

2骰子型投手　曹竣崵點出三原因

3富邦悍將簽新洋投　具韓職經驗

4高雄沒塞！球迷來了　彭政閔笑回

56歲小孩當教練　被趕出場怒丟球棒爆紅

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

熱門影音

全站熱門影音

棒球發展150年來首見！ 獨盟測試新規則「盜一壘」

帶著大腦嘴棒球-骰子型投手

中華職棒30周年07/09~07/014精彩投打(打者篇)

暴力猿單局轟5分翻盤　桃猿6比4退兄弟中止5連敗 7/14 中信兄弟VSLamigo桃猿

CBL職籃確定破局　富邦、璞園、裕隆全部表態不打

哭著進會場...91歲嬤最後才知道　李承翰告別式外甥女泣：想舅舅

熱血鐵馬團「站路中間拍照」 機車長按喇叭提醒反遭罵王X蛋

《新說唱2》選手大走音...鄧紫棋給過！　下秒「爆嚴重失誤」氣氛超尷尬

年邁奶奶被屁孩狂毆致死　鐘承翰掀白布：妳起來

王仁甫曝孫協志、夏宇童交往真相！　希望「有一個好的女生陪他」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366