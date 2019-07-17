世籃賽／加拿大29人豪華名單　威金斯未入選、莫雷領軍

▲莫雷將領銜加拿大出戰世界盃。（圖／達志影像／美聯社）
記者張曜麟／綜合報導
世界盃男籃時間越來越近，各國都已經在積極備戰，近期加拿大男籃也公布了29人訓練營名單，不過這次較為意外的是，灰狼當家前鋒威金斯(Andrew Wiggins)並沒有入選，但加拿大依舊可以組成NBA先發5人，本屆也將由金塊後衛莫雷(Jamal Murray)領銜。
加拿大先前宣布由剛率隊奪冠的暴龍主帥納斯擔任國家隊教練，隨著世界盃日子接近，17日加拿大籃協也公布了訓練營名單，其中一直都是國家隊常客的灰狼前鋒威金斯本屆卻沒有入選，對於他沒有被選進名單之中，加拿大籃協總經理巴瑞特(Rowan Barrett)表示，「感覺這個時間對於威金斯來說不是合適的時間，我們必須尊重這點，然後繼續前進。」
▲威金斯未入選國家隊。（圖／達志影像／美聯社）
雖然少了威金斯，不過加拿大依舊可以湊出NBA先發5人陣容，而本次加拿大除了熱火前鋒歐利尼克(Kelly Olynyk)、騎士中鋒湯普森(Tristan Thompson)這2名熟面孔外，上賽季在金塊打出超強勢表現的金塊後衛莫雷也入選，這是他首次代表加拿大參加世籃賽；另外今年的選秀探花巴瑞特(R.J. Barrett)同樣進入名單中，對於他來說絕對是一大肯定。本屆世界盃，加拿大貝芬在H組，同組的還有塞內加爾、立陶宛以及澳洲。
加拿大訓練營完整名單如下：
沃克(Nickeil Alexander-Walker)：鵜鶘
巴雷特：尼克
貝利區(Khem Birch)：魔術
布區(Chris Boucher)：暴龍
布魯克斯(Dillon Brooks)灰熊
克拉克(Brandon Clarke)：灰熊
多特(Luguentz Dort)：雷霆
亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)：雷霆
喬瑟夫(Cory Joseph)：國王
卡本格勒(Mfiondu Kabengele)：快艇
萊爾斯(Trey Lyles)：馬刺
莫雷：金塊
歐利尼克：熱火
鮑威爾(Dwight Powell)：獨行俠
夏优克(Marial Shayok)：七六人
史陶斯卡斯(Nik Stauskas)：騎士
湯普森：騎士
羅汀斯(Andy Rautins)：土耳其聯賽
史庫柏(Phil Scrubb)：俄羅斯聯賽
T.史庫柏(Thomas Scrubb)：義大利聯賽
帕戈斯(Kevin Pangos)：西班牙聯賽
內巴特(Andrew Nembhard)：NCAA
隆恩(Naz Mitrou-Long)：發展聯盟
艾吉姆(Melvin Ejim)：俄羅斯聯賽
哈斯利普(Brady Heslip)：土耳其聯賽
維爾傑(Kyle Wiltjer)：西班牙聯賽
布里塞特(Oshae Brissett)：NCAA
貝斯特(Aaron Best)：德國聯賽
多瑞尼勒坎普(Aaron Doornekamp)：西班牙聯賽