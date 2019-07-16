七六人先發5人合約總額近6.5億美元　超越勇士聯盟最貴

▲七六人雙星恩比德、西蒙斯。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

七六人當家前鋒西蒙斯(Ben Simmons)在16日與球隊提前續約，雙方達成5年1.7億美元的協議，加上其他球員簽約，在今夏七六人一共花了4.9億美元，成為今夏最狂的球隊，而七六人的先發5人合約總額近6.5億美元，更成為聯盟中最貴的5人，目的就是要衝擊總冠軍。

西蒙斯自2016年被七六人選進來後，雖然第一年因為傷病問題一場都沒打，不過第二年他卻用強勢的表現吸引所有人目光，更當選最佳新秀，上賽季場均可攻下16.9分、8.8籃板、7.7助攻，並首次以替補身分進入全明星賽，這樣的表現也讓七六人將他當成未來核心，並接著用5年1.7億美元將西蒙斯留下。

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七六人今夏除了續留西蒙斯之外，另外也用5年1.8億美元留下哈里斯(Tobias Harris)、4年1.09億美元簽下霍佛德(Al Horford)，在16天內就簽出3張破億美元的合約，加上恩比德(Joel Embiid)在2015年簽下的5年1.48億美元，光這4人總價就已經高達6.07億美元；另外七六人還用4年4200萬美元簽下理查德森(Josh Richardson)，預計他也會進入先發陣容，這樣一來七六人的先發5虎合約總額高達近6.5億美元，超越勇士成為聯盟最貴的先發。

▲哈里斯5年1.8億美元續留費城。（圖／達志影像／美聯社）



勇士今年雖然王朝解散，不過他們的先發陣容身價依然相當高，除了柯瑞(Stephen Curry)的5年2.01億美元之外，湯普森(Klay Thompson)也在今夏簽定5年1.9億美元，羅素(D'Angelo Russell)則以5年1.17億美元加盟，格林(Draymond Green)則有5年8200萬美元的合約在身、加上今年以3年1500萬美元續留的魯尼(Kevon Looney)，勇士的先發身價也高達6.05億美元。

今夏西區大幅補強，成為列強紛爭的時代，身在東區的七六人也不落人後在自由市場狂砸進4.9億美元，為了就是在東區闖出一片天，確實現在東區七六人的陣容是完整又有深度，非常有機會從東區出線挑戰總冠軍。

▲霍佛德4年1.09億加盟七六人。（圖／達志影像／美聯社）