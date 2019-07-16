中職／台南球場里程碑　本週締造最多職棒例行賽球場

▲台南球場球迷。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／台北報導

台南球場在本周將達到中職舉辦1120場例行賽的里程碑，追平台中球場並列史上打過最多職棒例行賽的球場。

台南棒球場是日治時期興建，1930年11月20日開工，1931年1月31日完工，當時可容納觀眾900人，首場球賽是1931年2月6日台南白隊擊敗全台中隊。在1970年、1988年、1993年與1995年進行大幅度的整修，1982年鋪設人工草皮。

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為了中職開打，1988年年底改為內野紅土，外野是天然草皮，職棒開打時本來沒有夜間照明，1993年才安裝夜間照明設備。

職棒元年由於台南球場沒有夜間照明，只有9場例行賽，1990年4月21日是第一次有職棒比賽，職棒二年增加到12場，1992年是8場，1993有了夜間照明之後，該年例行賽增加到43場，1994年變成50場，1996年有60場、1997年63場是史上最多。

在1998年到2009年都是在41場到48場之間，2010年降到40場（不包括）以下，2016年降到26場、2017年只有25場，去年上升到31場，今年再回到40場。

目前台南棒球場由統一獅認養，今年已打了26場，累積1118場例行賽，7月17日、18日打完就以1120場例行賽與台中球場並列最多，8月2日就會是史上最多例行賽的球場。

此外，台南棒球場在1992年、1996年及2007年舉辦過中職明星賽。台灣大聯盟時期在1997年到2000年以及2002年都曾在台南球場打過例行賽。