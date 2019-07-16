中職直播／伍鐸對決萊福力　彭政閔挑戰張泰山得分紀錄

▲伍鐸 。（圖／記者張克銘攝）



記者王真魚／綜合報導

萊福力本季戰績3勝8敗，但3.82防禦率排名全聯凳第5，合計75K暫居第四，今年對戰富邦悍將，萊福力5場先發，拿下1勝3敗，防禦率4.88偏高。

彭政閔9月29日球員生涯引退賽，引退系列活動開始起跑，7月16日、17日在高雄澄清湖球場是兄弟今年在澄清湖最後主場系列賽，2天賽後皆會有簡單儀式，讓彭政閔與高雄球迷道別，一起重溫澄清湖的美好回憶。

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日前達成生涯2千安後，彭政閔得分累計1074分，僅差張泰山1分，即追平中職紀錄，若持續穩定出賽，今年有望刷新紀錄。

面對悍將打線，萊福力合計27.2局投球中，被敲偏多的35支安打，包含胡金龍、蔣智賢各1發全壘打，要小心林哲瑄，對戰13打數被敲8支安打，被打擊率高達0.615。值得注意的是，萊福力下半季近2場登板，都投6局失分偏多，分別掉5分與4分，其中5日對決悍將，原本前5局好投無失分，但6局下遭蔣智賢轟滿貫彈，苦吞敗投。

與過去4個球季不同，伍鐸本季並不理想，先發13場，戰績2勝8敗、防禦率5.62，80局投球被敲109支安打，包含16支全壘打。

上個球季對戰老東家中信兄弟，伍鐸展現超強壓制力，防禦率僅2.28，但今年4先發、1後援，吞3敗，勝投尚未開張，防禦率高達8.26，共投28.1局被擊出44支安打含9轟，其中7支為左打者所擊出，陳子豪、張志豪各3轟，被全壘打率過高。