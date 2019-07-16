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班林格雙響砲！　33轟超越耶利奇暫居全壘打王

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▲▼ 班林格。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 班林格暫居全壘打王。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

道奇作客費城人的比賽上演16比2大屠殺，班林格（Cody Bellinger）更敲出雙響砲本季全壘打已來到33發，超越釀酒人耶利奇（Christian Yelich）暫居聯盟全壘打王！

5局上班林格先咬中埃弗林（Zach Eflin）的滑球敲出兩分打點全壘打；來到7局上他逮中拉莫斯（Edubray Ramos）丟進好球帶的滑球扛出中右外野，直接飛進費城人牛棚完成雙響砲，這也是他本季第33發全壘打。

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目前為止，班林格生涯已經累計11場比賽敲出1發以上全壘打，也是他這個月的第2次。美國時間7月3日對上響尾蛇他才敲出包括最後再見全壘打的雙響砲。在費城人主場開轟，不只有道奇鐵粉高呼“MVP”，哈波(Bryce Harper)也遭受波及，被大喊「過譽！」、「哈波在哪裡？」

在道奇隊史紀錄上4個球季之中最多轟為96發全壘打，但班林格目前來到97轟刷新紀錄。單季前100場比賽，道奇紀錄為史奈德（Duke Snider）的35轟。班林格現在92戰33轟，有濃厚機會改寫紀錄。

班林格本季主場20轟，客場13轟，而單月最多則是4月的11發全壘打。33轟裡面，有22轟是從右投手中敲出，有21發是陽春全壘打。目前打擊三圍是.341/.436/.707，OPS1.142為生涯最佳。

關鍵字： 道奇班林格
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