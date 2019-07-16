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世籃賽／克拉克森身分不明　能否為菲律賓出賽存疑

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▲▼2018雅加達亞運,亞運男籃,菲律賓 vs 中國,克拉克森（Jordan Clarkson）（圖／記者季相儒攝）

▲克拉克森雖入選菲律賓訓練名單，但最終能否出賽還是未知數（圖／記者季相儒攝）

記者張曜麟／綜合報導

世界盃男籃時間越來越近，各國都已經在積極備戰，日前菲律賓也公布了19人集訓名單，騎士後衛克拉克森(Jordan Clarkson)也在名單中，不過因為歸化的問題仍未解決，克拉克森能否代表菲律賓出賽仍是未知數。

根據FIBA規定，若1名球員在16歲前擁有該國國籍，則不算歸化球員，雖然克拉克森有著菲律賓血統，又有菲律賓國籍，但他和菲律賓籃協一直無法證明他在16歲前就拿到菲律賓護照，所以菲律賓一直希望克拉克森能以本土球員身分出戰，但都無法獲得FIBA認可。

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▲▼2018雅加達亞運,亞運男籃,菲律賓 vs 中國,克拉克森（Jordan Clarkson）（圖／記者季相儒攝）

▲克拉克森。（圖／記者季相儒攝）

克拉克森一直被FIBA視為歸化球員，他去年代表菲律賓參賽亞運，儘管表現平平，但也如願代表國家出戰，不過亞運並不屬於FIBA的比賽，因此只要NBA放人，克拉克森自然能夠參賽。根據FIBA規定，一支球隊僅能擁有一名歸化球員，但在這份名單中，還有CBA外援、歸化洋將布萊奇(Andray Blatche)、史坦哈汀格(Christian Standhardinger)、普林格(Stanley Pringle)。

若接下來菲律賓要讓克拉克森出賽，那就代表著將要放棄布萊奇等人，菲律賓本身內線就較為薄弱，若放掉布萊奇或史坦哈汀格將會對禁區有很大影響，相對的若用克拉克森，將會在外線方面獲得大幅的增強，因為克拉克森上賽季在騎士場均可以攻下16.8分。目前菲律賓還在極力爭取讓克拉克森以本土球員身分出戰，不過最終FIBA能否同意都是未知數，儘管現在克拉克森入選訓練營名單，但屆時是否可以代表菲律出賽還未定。

▲亞洲盃，史坦哈汀格（Christian Standhardinger）。（圖／截自FIBA官網）

▲菲律賓歸化中鋒史坦哈汀格。（圖／截自FIBA官網）

關鍵字： 世界盃男籃NBA騎士克拉克森世籃賽
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