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西蒙斯5年1.7億美元提前續七六人　第四人破億聯盟最多

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▲▼費城76人球星西蒙斯（Ben Simmons）。（圖／達志影像／美聯社）

▲西蒙斯5年1.7億美元續約七六人。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

先前就在與球隊商討續約的西蒙斯(Ben Simmons)，根據《The Athletic》查拉尼亞報導，現在西蒙斯已經和七六人達成5年1.7億美元的續約協議，他也成為2016年選秀第2位獲得頂級合約球員。

西蒙斯2016年進入聯盟後，雖然第一年因為傷病問題一場都沒打，不過在2017賽季，他就展現超強天賦，並率隊闖入季後賽，強勢的表現也贏得該年的最佳新秀。上賽季西蒙斯出戰79場比賽，場均攻下16.9分、8.8籃板、7.7助攻，並首次以替補身分進入全明星賽；已經確立是七六人未來核心的西蒙斯，目前拿的是4年2660萬美元的新秀合約，在今夏七六人將可以與他商討提前續約。

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根據《The Athletic》查拉尼亞報導，目前七六人已經和西蒙斯達成5年1.7億美元的續約協議，另外《ESPN》薪資專家馬克斯(Bobby Marks)計算，這5年的薪資分別為2925萬美元、3159萬美元、3393萬美元、3627萬美元、3861萬美元。

▲七六人恩比德、西蒙斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲費城雙星恩比德、西蒙斯。（圖／達志影像／美聯社）

西蒙斯簽下這份合約後，他也成為2016年選秀第2位簽下破億頂級合約的球員，另外一位則是今夏剛續約的金塊後衛莫雷(Jamal Murray)，先前莫雷也與金塊達成5年1.7億美元的續約協議。

七六人在完成與西蒙斯的續約後，現在陣中已經有4位億元先生，另外3人分別為恩比德(Joel Embiid)，他在2017年簽下5年1.48億美元合約、哈里斯(Tobias Harris)在今夏簽訂5年1.8億美元、霍佛德(Al Horford)同樣在今夏簽訂4年1.09億美元，這代表未來幾年費城將以這4人為核心，但也失去了薪資的靈活性

▲▼金塊射手莫瑞（Jamal Murray）（圖／達志影像／美聯社）

▲莫瑞。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA七六人西蒙斯
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