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紅襪工具人努奈茲遭DFA　林子偉仍在3A等待機會

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▲紅襪努奈茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲紅襪工具人努奈茲被DFA。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

紅襪隊工具人努奈茲（Eduardo Nunez）在16日遭到球團指定讓渡，這位去年紅襪冠軍功臣本季打擊表現慘不忍睹，在守備端也沒有太多貢獻，紅襪在指定讓渡後，將右投韋伯（Ryan Weber）和崔維斯（Sam Travis）放入25人名單。

紅襪在2017年為補強三壘洞，透過交易從巨人換來努奈茲，重返美聯東區的他在紅襪交出漂亮成績單，這位內、外兼修的工具人，當時讓旅美小將林子偉位子被卡住，面臨激烈的競爭。

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努奈茲在去年世界大賽打擊率3成，敲出1轟、3打點，幫助紅襪相隔5年奪冠，但今年打擊表現不佳，60場出賽打擊三圍.228/.243/.305，只有2支全壘打、20分打點。特別是本季有嚴重的「恐左症」，加上守備貢獻也不大，迫使紅襪做出DFA的決定。

為了填補25人名單空間，紅襪從3A拉上了一壘手崔維斯，而另一名一壘手莫蘭德（Mitch Moreland）也即將從傷兵名單中歸隊。針對球隊的調度，教頭柯拉（Alex Cora）解釋是希望能增強面對左投的攻擊能力。

傷癒復出的林子偉目前正在3A等待機會，昨(15)日比賽4打數2安打，擺脫連3戰無安打小低潮，打擊率上升至.240。

▲▼林子偉。（圖／達志影像／美聯社）

▲林子偉。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 紅襪努奈茲林子偉
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