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讓出洋基王牌轉調牛棚　史華連諾：我只想投球！

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▲洋基40號史華連諾（Luis Severino）奪季後賽生涯首勝。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基王牌史華連諾。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

洋基王牌先發史華連諾（Luis Severino）和後援大將貝坦西斯（Dellin Betances）因傷高掛免戰牌，只能坐在場邊看著隊友捍衛美聯東區龍頭寶座。洋基只要按此節奏打下去，進季後賽基本上沒有太大問題，這也使得兩人迫不及待想要上場，深信能夠在季後賽幫助球隊。

史華連諾開季至今還未曾登板，復出時間表一再推遲，好在現在已經開始展開練投，與貝坦西斯在16日洋基球場外野進行60英尺傳球。「我想要投球，無論何時何地，不管是在牛棚還是先發，我都只想登板投球。」史華連諾說。

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根據大聯盟報導，洋基為了限制史華連諾的投球量，正考慮將他調往牛棚。假設將他安排進入先發輪值，預計投球數將控制在75球內。就目前復健進度來看，這位40號王牌預計還需要6週的復原時間。

史華連諾自2015年登上大聯盟，至今出賽96場包括85場先發，另外11場以牛棚身份登板全都在2016年球季，當時他因為在先發表現掙扎，一度被球隊轉調牛棚，但近2年球季他都擔任先發，且去年繳出19勝8敗、防禦率3.39優異成績。

儘管傳出可能被調往牛棚的消息，但史華連諾指出，目前球團尚未告訴他這個決定，「我還不知道球隊有什麼計畫，我想要擔任先發，但如果他們需要我扛後援，我也會說好，我只想以健身的狀態回到投手丘。」

▲洋基貝坦西斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基牛棚大將貝坦西斯。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 洋基史華連諾
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