佛光盃16日高雄開打　橫跨亞、歐、美、大洋16隊對決

▲2019年佛光盃。（圖／主辦單位提供）

體育中心／綜合報導

「2019佛光盃大學籃球邀請賽」將於7/16-7/21高雄巨蛋登場，九年來，佛光盃先後邀約國際知名球隊來台進行高競技賽事，每年暑期吸引上萬觀眾到高雄巨蛋觀賽，除了發展體育、交流文化外，更形成全民參與運動教育的盛事。

在教育部指導及星雲大師推動體育的理念下，佛光山全球五大洲各道場共同推動這項賽事，並逐年讓「佛光盃」成為南台灣最國際化的高競技比賽之一，也成為兼具體育、文化交流的指標賽事，本屆有十六支隊伍參賽，橫跨亞、美、澳紐，去年女子組衛冕軍名古屋學院大學是唯一今年再度來台的外隊，全新的對戰組合將更加引人入勝。

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此次女子組方面，有名古屋學院大學、菲律賓國家大學、加拿大漢博學院、美國北科羅拉多大學、澳洲迪肯大學、大陸華東理工大學、佛光大學、臺灣師範大學參賽。男子組更有國內UBA勁旅健行科技大學、國立體育大學、高雄師範大學與役，外隊美國南加利福尼亞先鋒大學、紐西蘭奧塔哥大學、菲律賓大學、大陸華僑大學、廈門大學等隊，整體實力相當，賽事精彩可期。

今年另外一大亮點是美國在台協會長期關注佛光山推行女籃，特別邀請2015年南韓首爾世界大學運動會美國代表隊女籃助理教練沃里珂，當年創下全勝摘金的成績，以及美國查普曼女籃隊教練張綺君，在她帶領下，目前球隊拿下超過300場勝利，比賽得勝率超過七成，兩位教練將出席佛光之夜與閉幕典禮，並貢獻所長，於賽事期間舉辦籃球研習。

