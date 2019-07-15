瓊斯盃／日本不夠誠意？　B聯盟養出來的戰力很驚人

▲日本職籃培養出不少國家隊潛力球員。（圖／記者洪偵源攝，下同）



記者洪偵源／彰化報導

日本隊最大的特色，除了年輕，就是帶著歸化球員與混血球員在陣，但若再深入觀察，這支國家隊代表的，是日本職業聯賽B聯盟所帶來的戰力輸出。

這支日本隊中，安藤誓哉、中村太地、Koh Flippin、安藤周人、張本天傑、橋本晃佑、謝亞佛幸樹以及Nyika Williams，目前都在B聯盟打球，他們當中也有具歸化、混血球員身份。

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日本是亞洲最早啟用歸化球員的國家，近幾年則大舉發掘混血球員，也不斷有球員旅美，但是在職業聯賽部份，經過整合後，也經營地有聲有色。

富樫勇樹能成為史上首位年薪破億（日圓）的球員，聯賽沒有足夠的熱度與號召力，也很難撐起球團開出這樣的價碼。

效力名古屋鑽石海豚的張本天傑，也曾代表日本打過世籃資格賽，謝亞佛幸樹去年參加瓊斯盃與亞運時還是旅外球員，現在效力東京電擊。

雖然謝亞佛幸樹數據並不突出，但有擁有205公分的身高，加上其實球齡很短但進步幅度驚人，且有B聯盟讓他磨練，也才能繼續被選到國家隊。

日本瓊斯盃陣容雖難以跟世籃國家隊相比，但都是具天賦與未來性的球員，且因聯賽、國家隊分級制度完整，隨時有人才供輪替與選擇。

更何況這支日本隊還擊敗匯集當前中華隊當代菁英的中華藍，這份瓊斯盃名單一出，還有球迷怪日本不給面子，但更多的情況是，只能用羨慕的眼光，看著這批B聯盟養出的國家隊戰力，在台灣球迷面前展現出他們的未來性。同時這支隊伍背後代表的，健全的職業聯賽對厚植國家隊實力的影響。

▲謝亞佛結束旅美生涯，在日本B聯賽持續磨練。（圖／記者洪偵源攝）