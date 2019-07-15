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中職／0.2秒的差距　林祐樂高盜壘阻殺率關鍵

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▲2019雙獅賽林祐樂。（圖／統一球團提供）

▲統一獅林祐樂。（圖／統一球團提供）

記者歐建智／台北報導

統一獅捕手林祐樂今年目前盜壘阻殺率高達5成87，成為中職阻殺王，他表示，捕手最重要縮短接球到傳球的時間，而且要傳準，之前傳二壘要2.1秒，加強腳步移動後，縮短0.2秒的時間，現在只要1.9秒。

林祐樂在2017年出賽35場，抓到13次盜壘、阻殺率5成，去年25場出賽，在5次盜壘中只有抓到3次，阻殺率高達6成。

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今年林祐樂是統一獅主戰捕手，50場在46次盜壘中抓到27個，盜壘阻殺率高達5成87，是今年中職捕手的阻殺王。

談起捕手的能力進化，林祐樂表示，在受傷期間特別加強捕手能力，以前不懂用下半身的力量，現在已懂得用全身的力量傳球，提升穩定度。

林祐樂表示，要成功抓到盜壘，除了傳球速度之外，還要準確度，傳球速度的提升很難，在接到球之後，把球拿出來傳出來，時間要縮到最短。

今年投捕教練陳瑞昌特別指導林祐樂腳步的移動，在察覺跑者要盜壘時，雙腳已開始做好傳球準備，接球、拿球再傳球到二壘，縮短一連串動作的時間。

林祐樂表示，以前傳到二壘平均是2.1秒，現在約是1.9秒，減少0.2秒，但最重要是傳球準確度，才能抓到盜壘。

關鍵字： 中華職棒林祐樂
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