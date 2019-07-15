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洋基直接驗貨　史卓曼6局丟7K吞敗：我是下半季投手

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▲藍鳥史卓曼(Marcus Stroman)。（圖／達志影像／美聯社）

▲藍鳥王牌史卓曼稱自己是「紐約之子」。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

藍鳥王牌史卓曼（Marcus Stroman）是洋基先發補強的目標之一，15日先發出戰洋基隊，剛好直接驗貨。此戰他投出6局責失3分的優質先發，但最終藍鳥仍以2比4不敵洋基，吞下本季第10敗。

雖然史卓曼無法率隊奪勝，不過洋基重點在於觀察他的投球內容，此戰他球速最快達到95英里（約時速153公里），且面對打線強悍的洋基丟出7次三振，也證明了自己肩傷已無大礙。

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「我真心覺得自己每年都變得更強大，我能擊敗任何對手，承擔任何重大時刻。」史卓曼說：「我一直都是下半季投手，我想自己今年將有個特別的下半季，我身體感覺很好，手臂感覺也很好，隨著歲月增長，我會變得更強壯。」

史卓曼本季19場先發出賽，主投110.2局丟出88次三振，拿下5勝10敗、防禦率3.25。而從數據上可以明顯看出他缺乏隊友火力支援，他本季19場先發當中有多達14場僅得到隊友2分的火力支援。

據大聯盟報導指出，洋基傾向補進一名具有高三振率或是滾地球比率高的投手，史卓曼符合洋基所開出的條件，他本人也非常想要替洋基效力。此外，邦格納（Madison Bumgarner）也是洋基考慮的選項之一。

關鍵字： 洋基史卓曼
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