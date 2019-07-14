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瓊斯盃／印尼洋將賽前路上被車撞　滿臉未拆縫線照主宰禁區

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▲▼ 瓊斯盃，印尼，約旦 。（圖／記者洪偵源攝）

▲印尼洋將蓋爾斯（C.J. Giles）。（圖／記者洪偵源攝）

記者潘泓鈺／彰化報導

印尼歸化球員強森（Jamarr Johnson）因傷無法出賽這次瓊斯盃，同樣在當地聯賽IBL打拚的蓋爾斯（C.J. Giles）毫不猶豫的答應出征，但隔天他就在香港遭遇嚴重車禍。雖然現在臉上還有不少未拆的縫線，不過他仍然在球場上展現十足的拚勁。

去年隨著印尼來台出戰瓊斯盃以及雅加達亞運的歸化球員強森，因傷無法再次來台，緊急找來上季IBL火鍋王、年度最佳防守球員蓋爾斯助陣，不過就在蓋爾斯答應的隔天，就在香港路上被車撞，雖然疤痕佈滿臉部，所幸沒有其他太嚴重的傷勢，還能夠出戰瓊斯盃。

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「每次比賽完都還會有些頭暈，那次真的很扯，我不是開車，是走在路上被車撞的，」蓋爾斯指著額頭上的包紮以及縫線說道，「這支球隊都不是國家隊主力，甚至有幾個才16、17歲而已。我認為勝負不是我們來的目標，重點是藉由交流賽學到了什麼，希望能夠藉著我的經驗幫助他們。」

而蓋爾斯也特別解釋他的身份，他並不是印尼新的歸化球員，只是來幫忙的而已。雖然曾經以巴林歸化球員身份出征2013年亞錦賽，但蓋爾斯卻是在印尼打球，「巴林那邊制度比較特別，沒有要求我一定要打他們聯賽，國際賽有需要我，會再聯絡我的。」

蓋爾斯NCAA時期就讀名校堪薩斯大學，之後再轉學奧勒岡州大，2008年畢業後NBA選秀會入選，短暫加盟湖人，可惜短短一個多月就被釋出改簽湖人發展聯盟。2009年蓋爾斯開始往海外發展，同時也處處留意有沒有NBA機會，6年期間累積了菲律賓、黎巴嫩、沙烏地阿拉伯、伊朗、巴林等多國聯賽履歷，同時也再試過NBA魔術、金塊、勇士夏季聯賽，以及小牛（獨行俠）、尼克發展聯盟，可惜始終沒有獲得夢寐以求的NBA機會。

「很多人不知道我的故事，我18歲才開始接觸籃球，在這之前我可以說是居無定所、人生沒有目標，到了堪薩斯大學也因為犯了一些錯誤被退隊，還好後來能到奧勒岡州大延續籃球。NBA的夢想是很久以前的事，我現在的心態是想靠籃球看這個世界，希望退休之後，能夠回到西雅圖傳授我的經驗，不只是我的2個孩子，還有所以熱愛籃球的小孩，籃球不只有NBA，世界還很大的。」

現年33歲的他，有著211公分的傲人身高以及強大的機動性，這次的瓊斯盃也證明了自己還是充滿能量。不過蓋爾斯透露，自己目前是自由球員，不論是印尼、巴林、杜拜還是哪裡，只要有機會他都願意去嘗試。

關鍵字： 瓊斯盃印尼蓋爾斯
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