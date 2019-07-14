西方神秘力量怕了？　巴克利不再預言國王進季後賽

▲巴克利不再說國王會進季後賽。（圖／達志影像）



記者張曜麟／綜合報導

有著「西方神秘力量」之稱的巴克利(Charles Barkley)，上季預測國王將有機會進入季後賽，結果最後出糗，國王以西區第9被擋在季後賽大門之外。近期巴克利再次受訪，這次又被問及國無能否進入季後賽，他卻表示自己不會再說國王能進了，不想要連錯3年。

國王上季以福克斯(De'Aaron Fox)為核心，打出非常強勢的一季，當時巴克利就鐵口直斷預言國王會進入季後賽，不過國王最終僅以39勝43敗的戰績，排在西區第9，無緣季後賽，但這已經是國王自2006年打進季後賽之後，最接近季後賽的一年。

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近期巴克利又被問及對於國王的看法，他這次卻改口，「我是福克斯的粉絲，但我不得不承認，過去2年我都預測國王能進入季後賽，我今年不會再這樣說了，我已經說錯2次，再錯就要被三振了，我不會連續3年犯這種愚蠢的錯誤。」

今年西區的競爭又更加激烈，儘管勇士王朝解體，但湖人、快艇、爵士等隊伍都進行大補強，反觀國王卻沒有太多交易，這也讓他們要進入季後賽著實有難度，不過福克斯在他的第2個賽季，獲得了最佳進步獎，若接下來他能再次突破，國王仍有機會打臉巴克利。

▲希爾德（Buddy Hield）,福克斯（De'Aaron Fox）（圖／達志影像／美聯社）