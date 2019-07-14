瓊斯盃／帕克「英雄演說」激勵中華藍退伊朗　周儀翔回應教練信任

▲陳盈駿致勝三分彈，中華藍延長賽退伊朗。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／彰化報導

終結瓊斯盃對日本的8連勝後，中華藍第2場比賽面對伊朗，延長賽劉錚、周儀翔挺身而出，陳盈駿更是在倒數20.4秒飆進致勝三分球，以91比88開胡。總教練帕克（Charlie Parker）賽前的「be hero演說」，激勵了全體士氣，相信全員都能夠化身英雄，守護我們國家主辦的比賽，前面表現不佳的周儀翔，最後也成為英雄，回饋教練的信任。

「對於台灣籃球來說，我們今天需要贏球，聽聽外面滿場球迷的聲音，我們自己辦得盃賽已經輸了一場，不想要變成0-2，你們就今晚得化身英雄（be a hero tonight），當個拯救大家的英雄。不管你要變成超人還是蝙蝠俠，今晚就化身英雄吧，打出一場值得球迷們歡呼的比賽。」這是帕克賽前在休息室發表的「英雄演說」。

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劉錚從首節猛砍16分開始，一直有穩定的發揮，也在正規時間倒數44秒飆進超前三分球，隨然伊朗追平後，陳盈駿絕殺球因為滑倒失敗，進入延長賽，但前面四節手感不佳的周儀翔甦醒，關鍵三分彈以及補籃，搭配劉錚的持續發揮，陳盈駿終場前20.4秒外圍開砲，最終91比88險勝，拿下本屆瓊斯盃首勝，帕克興奮的在場邊手舞足蹈。

▲帕克（Charlie Parker）激動慶祝勝利。（圖／記者潘泓鈺攝）

「這是場精彩的比賽，我們的努力一切都值得了。我賽前告訴他們要化身英雄（be hero），為自己、為家人甚至是為國家而奮戰，」帕克賽後說道，「我一直都相信我們能贏任何比賽，能夠飆進致勝球，此役我們貫徹了永不放棄的精神。」

「劉錚投進了『英雄射籃（hero shot）』、周儀翔也是、陳盈駿也是。但不是投進英雄射籃的人才是英雄，貢獻每一個籃板、防守、抄截的人都是英雄，我很驕傲自己是這個團隊的一員。」

陳盈駿也回應帕克的英雄演說，他表示，帕克賽前就要大家化身英雄，但不是今天來到記者會的這3個人才是英雄，陳冠全、胡瓏貿在場上無懼身高劣勢，積極的補防、搶籃板、卡位，也都是這場比賽的英雄。

儘管前役對日本手感冰冷，此役前面3節也都靜悄悄，周儀翔仍獲得帕克的十足信任留在場上，而他也在延長賽用表現回應教練，「我需要一直保持著信心，特別是教練這麼信任我的時候，更應該相信自己，沒有被挫敗給擊倒。」

而帕克也補充道，雖然這兩場下來周儀翔手感不佳，但他在練球時狀態可是非常好的，加上他比賽中的出手時機都非常合理，最後也命中關鍵三分球。我從來不會去限制球員們的發揮，而我一直都相信著周儀翔能夠投進的。

▲劉錚挑戰伊朗禁區。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲周儀翔延長賽用表現回應教練信任。（圖／記者潘泓鈺攝）